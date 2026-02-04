Se conoció la autopsia preliminar a Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles: qué reveló
Narela Barreto desapareció el viernes 23 de enero y el jueves pasado fue hallada sin vida. El inesperado resultado de la autopsia.
La causa que investiga la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que desapareció el viernes 23 de enero y que el jueves pasado fue hallada sin vida en Los Ángeles, continúa avanzado. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven.
Si bien desde un primer momento la familia de Narela sostiene que se trató de un homicidio, las autoridades de Estados Unidos aún no confirmaron cuál fue la causa de muerte.
Te Podría Interesar
“El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso”, detalló Kiara Paz (23), prima hermana de la joven de 27 años, en diálogo con Infobae. “Ahora estamos esperando el examen toxicológico”, agregó.
La familia de Narela está desesperada y reclaman mayor información sobre la causa. Cabe destacar que el papá de Narela es quien se encuentra en contacto con la Policía de Los Ángeles. Este miércoles, el hombre iba a exigir información sobre el expediente y cuáles son las hipótesis que manejan.
Colecta para repatriar el cuerpo de Narela
La familia de la joven lanzó una campaña para repatriar el cuerpo desde Los Ángeles. Según trascendió, el traslado cuesta 9 mil dólares. Por lo tanto, la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde publican los datos para colaborar.
“Nosotros juntamos 23 millones de pesos y pico. Yo ya cerré con una cochería el traslado en nueve mil dólares y va a ser trasladada a Lomas de Zamora, ellos se encargan de eso”, confirmó el papá de Narela, en diálogo con la prensa.