Se conoció la autopsia preliminar a Narela Barreto, la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles: qué reveló

Narela Barreto desapareció el viernes 23 de enero y el jueves pasado fue hallada sin vida. El inesperado resultado de la autopsia.

Un desconocido habría encontrado el cuerpo de Narela Barreto en la calle.

La causa que investiga la muerte de Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que desapareció el viernes 23 de enero y que el jueves pasado fue hallada sin vida en Los Ángeles, continúa avanzado. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven.

Si bien desde un primer momento la familia de Narela sostiene que se trató de un homicidio, las autoridades de Estados Unidos aún no confirmaron cuál fue la causa de muerte.

“El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso”, detalló Kiara Paz (23), prima hermana de la joven de 27 años, en diálogo con Infobae. “Ahora estamos esperando el examen toxicológico”, agregó.

Narela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles El jueves, su papá confirmó que la hallaron sin vida. Facebook - Violeta Barreto La familia de Narela está desesperada y reclaman mayor información sobre la causa. Cabe destacar que el papá de Narela es quien se encuentra en contacto con la Policía de Los Ángeles. Este miércoles, el hombre iba a exigir información sobre el expediente y cuáles son las hipótesis que manejan.

Colecta para repatriar el cuerpo de Narela La familia de la joven lanzó una campaña para repatriar el cuerpo desde Los Ángeles. Según trascendió, el traslado cuesta 9 mil dólares. Por lo tanto, la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde publican los datos para colaborar.