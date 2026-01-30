Así encontraron a Narela Barreto, la joven argentina que murió en Los Ángeles
La joven argentina de 27 años estaba desaparecida desde el viernes 23 de enero. Se aguardan los resultados de la autopsia.
El país continúa conmocionado por la muerte de Narela Micaela Barreto, la joven argentina de 27 años que fue hallada muerta en Los Ángeles. Cabe destacar que Narela había desaparecido el viernes 23 de enero y el jueves, confirmaron que la encontraron sin vida.
Dónde encontraron muerta a Narela
El que confirmó la triste noticia fue el papá de la joven, quien al enterarse de que su hija había desaparecido decidió ir a buscarla a Estados Unidos. Este viernes, Santiago, el hermano de Narela, reveló nuevos detalles sobre el caso.
Según reveló, la joven fue hallada cerca del departamento al que se había mudado hace poco tiempo. “Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, indicó, en diálogo con Telenoche. Y agregó: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida”.
El misterioso auto y la hipótesis de un robo
En un primer momento, comenzó a circular el dato de que la joven se había subido a un auto de aplicación el día en el que desapareció. Sin embargo, Santiago aseguró que se trató de una “entrega” y que su hermana nunca se subió a dicho vehículo.
Por otro lado, confirmó que el departamento de su hermana se encontraba en perfectas condiciones cuando fue peritado por la Policía. “No fue un intento de robo, esto fue en la calle”, manifestó Santiago.
Lo que se sabía hasta ahora
Cómo sigue el caso
Por el momento, las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen, pero los familiares sostienen que fue un homicidio. “Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. No sabemos si alguien conocido o no. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque, habrá sido el homicidio”, expresó el hermano de Narela.
Este viernes, se esperan los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven para determinar las causas de muerte.