Así encontraron a Narela Barreto, la joven argentina que murió en Los Ángeles

La joven argentina de 27 años estaba desaparecida desde el viernes 23 de enero. Se aguardan los resultados de la autopsia.

El país continúa conmocionado por la muerte de Narela Micaela Barreto, la joven argentina de 27 años que fue hallada muerta en Los Ángeles. Cabe destacar que Narela había desaparecido el viernes 23 de enero y el jueves, confirmaron que la encontraron sin vida.

Dónde encontraron muerta a Narela El que confirmó la triste noticia fue el papá de la joven, quien al enterarse de que su hija había desaparecido decidió ir a buscarla a Estados Unidos. Este viernes, Santiago, el hermano de Narela, reveló nuevos detalles sobre el caso.

Según reveló, la joven fue hallada cerca del departamento al que se había mudado hace poco tiempo. “Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, indicó, en diálogo con Telenoche. Y agregó: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida”.

El misterioso auto y la hipótesis de un robo En un primer momento, comenzó a circular el dato de que la joven se había subido a un auto de aplicación el día en el que desapareció. Sin embargo, Santiago aseguró que se trató de una “entrega” y que su hermana nunca se subió a dicho vehículo.

argentina muerta estados unidos Violeta Barreto - Facebook Por otro lado, confirmó que el departamento de su hermana se encontraba en perfectas condiciones cuando fue peritado por la Policía. “No fue un intento de robo, esto fue en la calle”, manifestó Santiago.