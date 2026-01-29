Así fueron las últimas horas de la argentina que encontraron muerta en Los Ángeles: un misterioso auto y mensajes sin responder

Narela Micaela Barreto había desaparecido el pasado viernes 23 de enero. Este jueves, su papá confirmó que la encontraron sin vida.

El país se encuentra en vilo por la muerte de una joven argentina de 27 años que había desaparecido el pasado 23 de enero en Los Ángeles. Se trata de Narela Micaela Barreto, quien estaba en Estados Unidos desde hace casi dos años. Este jueves, su papá confirmó que la encontraron sin vida.

Cómo fueron las últimas horas de la joven argentina Según detalló Santiago, hermano de Narela, el viernes fue la última vez que su mamá se contactó con su hermana. Lo último que se supo de ella es que había salido a trabajar.

“Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y yo llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, explicó, en diálogo con LuzuTV.

Por otro lado, Milagros, una de las primas de la joven, indicó: “El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes. El celular estaba prendido porque le llegaban las dos tildes”. En diálogo con Telenoche, Milagros manifestó: “Apenas nos enteramos de la desaparición, el celular se apagó. No le llegaron más los mensajes”.

argentina muerta estados unidos Violeta Barreto - Facebook “El que la vio fue un chico del edificio, la vio tomarse un auto de aplicación, más de eso no sabemos”, aseguró Milagros.