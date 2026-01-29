Quién era la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Se trata de una joven argentina de 27 años que había desaparecido el pasado viernes 23 de enero. Se desconocen las circunstancias de su muerte.

En las últimas horas, se confirmó la terrible noticia de que la joven argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles fue hallada muerta. La mujer de 27 años había sido vista por última vez el pasado viernes 23 de enero cuando se había subido a un auto de una aplicación.

Quién era la joven argentina que hallaron muerta Se trata de Narela Micaela Barreto, una joven con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield, quien estaba en Estados Unidos desde hace casi dos años. En Banfield, Narela trabajaba en un kiosco junto a tres primas y debido a su avanzado nivel de inglés, también hacía de traductora.

argentina muerta estados unidos Violeta Barreto - Facebook Milagros, una de las primas de Narela, detalló que la joven había ido por el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte. Además, aseguró que uno de sus últimos trabajos había sido de mesera, pero que desconocía dónde estaba trabajando en la actualidad.

La desaparición de la Narela Santiago, hermano de la joven, reveló que el viernes pasado fue la última vez que su mamá se contactó con su hermana. “Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, explicó en diálogo con LuzuTV.