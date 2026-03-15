Premios Oscar 2026: dónde ver la gala en Argentina y cuáles son las películas que llegan como favoritas

La edición 98 de los premios Oscar se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia, organizada por la Academia de Hollywood , vuelve a reunir a las principales figuras de la industria en una noche que suele marcar el cierre de la temporada grande de premios del cine. Este año, además, tendrá otra vez a Conan O’Brien como conductor.

En Argentina , la cobertura televisiva y por streaming arrancará desde las 19 con la previa y la alfombra roja por TNT y HBO Max, mientras que la ceremonia central comenzará a las 21. En Estados Unidos, la transmisión será por ABC y también por Hulu, que este año se suma como una de las vías oficiales para seguir la gala en vivo.

Los premios Oscar llegan esta vez con una película al frente de la conversación: Sinners. La producción dirigida por Ryan Coogler no solo lidera la carrera de este año, sino que además hizo historia al conseguir 16 nominaciones , la cifra más alta para una sola película en los Oscar. Entre esas menciones aparecen mejor película, mejor dirección, mejor actor para Michael B. Jordan, mejor actor de reparto para Delroy Lindo, mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku, guion original, fotografía, montaje, vestuario, diseño de producción, canción original, banda sonora y efectos visuales.

La categoría de mejor película vuelve a concentrar buena parte de la atención. Los diez títulos nominados son Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle after Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams .

En actuación masculina, la pelea por el Oscar principal quedó entre Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle after Another, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Wagner Moura por The Secret Agent. En mejor actriz compiten Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia.

También aparecen nombres fuertes en los rubros de reparto. En actor de reparto están nominados Benicio Del Toro y Sean Penn por One Battle after Another, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners y Stellan Skarsgård por Sentimental Value. En actriz de reparto figuran Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value, Amy Madigan por Weapons, Wunmi Mosaku por Sinners y Teyana Taylor por One Battle after Another.

La categoría de dirección también muestra por dónde pasa el pulso de esta edición. Allí compiten Chloé Zhao por Hamnet, Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por One Battle after Another, Joachim Trier por Sentimental Value y Ryan Coogler por Sinners. En los guiones originales aparecen Blue Moon, It Was Just an Accident, Marty Supreme, Sentimental Value y Sinners, mientras que en guion adaptado fueron nominadas Bugonia, Frankenstein, Hamnet, One Battle after Another y Train Dreams.

En animación, los premios Oscar también llegan con títulos muy conocidos para el público más masivo, como Elio, KPop Demon Hunters y Zootopia 2, junto con Arco y Little Amélie or the Character of Rain. En película internacional, las nominadas son The Secret Agent por Brasil, It Was Just an Accident por Francia, Sentimental Value por Noruega, Sirt por España y The Voice of Hind Rajab por Túnez.

Así, los premios Oscar 2026 llegan con una carrera marcada por el dominio numérico de Sinners, pero también con varias categorías abiertas y nombres pesados en competencia. Para el público argentino, la cita tendrá dos momentos claros: desde las 19 para la previa y desde las 21 para la entrega principal. La expectativa está puesta en ver si la película de Coogler convierte su récord de nominaciones en una noche histórica o si aparece alguno de los otros grandes candidatos para romper el pronóstico.