Oscar 2026: las predicciones de los críticos de la BBC sobre quién ganará (y quién debería ganar)

La carrera por el Oscar a la mejor película suele tener dos favoritas al llegar la gran noche. ¿Ganarán Moonlight o La La Land? ¿Coda o The Power of the Dog ("El poder del perro")?

Cuando comenzó la temporada de premios este año, parecía que esas dos favoritas iban a ser Hamnet y One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), ganadoras de los Globos de Oro a mejor drama y mejor musical o comedia respectivamente (¿Es One Battle After Another realmente un "musical o comedia"? Ese es otro artículo).

Sin embargo, desde entonces Hamnet ha vivido un retroceso y Sinners ha registrado un impulso: la brillante película de terror sobre vampiros del director Ryan Coogler se hizo con importantes premios en los Bafta (los premios a lo mejor del cine británico) y los Premios del Sindicato de Actores, y parece estar ganando más apoyos a medida que se habla más de ella.

Paul Thomas Anderson ha creado una obra maestra increíblemente original que ha triunfado en una ceremonia de premios tras otra.

Su visión de los enfrentamientos entre inmigrantes indocumentados y agentes del orden estadounidenses también es de una actualidad asombrosa. Pero no ha estado exenta de controversia, con algunos comentaristas quejándose de su representación sexualizada de las mujeres negras.

Mi presentimiento es que Sinners la superará, y One Battle After Another caerá en el último obstáculo. (Nicholas Barber, NB)

2. Mejor director

Getty Images Sinners se convirtió en la película más nominada de la historia de los Oscar: una de sus 16 nominaciones es para su director, Ryan Coogler.

Con una carrera repleta de películas brillantes tan dispares como Boogie Nights y "El hilo fantasma", Paul Thomas Anderson no ha ganado ni un solo Oscar —ni siquiera por guion, que a menudo es visto como un premio de consolación— a pesar de sus 14 nominaciones hasta la fecha.

Y aunque sin duda tiene a su favor la narrativa de "Es su turno", no por eso debería ganar.

Se necesita un gran director para hacer lo que hace en "Una batalla tras otra", uniendo múltiples hilos en una sola película cautivadora.

Es políticamente actual, las interpretaciones son joyas cómicas, hay una conmovedora historia padre-hija junto con acción de persecuciones de coches y comedia, y Anderson lo combina todo sin un solo momento débil.

Ryan Coogler también es un gran director, y si "Una batalla tras otra" no hubiera existido, el Oscar podría haber sido suyo, pero Anderson ha ganado todos los premios precursores, incluyendo el Bafta y el Premio del Sindicato de Directores.

También es probable ganador como productor si One Battle gana el premio a mejor película, y es un fuerte contrincante en la categoría de guion adaptado, por lo que podría triplicar su recaudación en los Oscar en una sola noche.

Pase lo que pase en esas otras categorías, no veo a nadie más ganando el premio a mejor director. No es solo su momento; la película refleja plenamente su visión y es una de las mejores de su carrera. (Caryn James, CJ)

3. Mejor actriz

Universal Pictures La actuación de Jessie Buckley en Hamnet ha sido la estrella de la carrera a los Oscar.

De vez en cuando, el resultado de una de las categorías en los Oscar parece ser inevitable.

El año pasado, fue la de mejor actor de reparto: Kieran Culkin no paraba de ganar premios por su vibrante interpretación en A Real Pain ("Un dolor real"), así que a nadie le sorprendió que añadiera un Oscar a su palmarés.

El equivalente de este año es la categoría de mejor actriz. Desde el estreno de Hamnet en el Festival de Cine de Telluride en agosto, se ha estado prediciendo que Jessie Buckley ganaría el Oscar por su feroz interpretación de la esposa de Shakespeare.

Y en los meses transcurridos desde entonces, no ha surgido ninguna contrincante seria.

A mi no me convenció tanto la lacrimógena cinta de Chloé Zhao, y fui escéptico ante las escenas de gritos y llanto que bien podrían haber tenido escrito "Clip de Oscar" en la parte inferior de la pantalla.

Pero Buckley es una actriz deslumbrantemente carismática y talentosa, destinada desde hace tiempo a ganar un premio de la Academia.

Si este es su año, entonces no puedo quejarme, aunque pensé que tres de las otras nominadas –Rose Byrne, Renate Reinsve y Emma Stone– dieron actuaciones mejores y más matizadas. (NB)

4. Mejor actor

Warner Bros. Michael B Jordan podría dar la sorpresa.

Hubo un tiempo, por allá en diciembre, en el que parecía imposible que Timothée Chalamet perdiera este Oscar y ahora parece que esto es lo que precisamente va a pasar.

Michael B. Jordan viene brillando últimamente por una buena razón: es dinámico en Sinners y se convierte en el corazón de la película. Además tiene una ventaja en cuanto a dificultad, interpretando a gemelos idénticos.

No le resta nada a su brillante actuación el hecho de señalar una realidad en las votaciones de los Oscar: ese tipo de actuación llamativa es justo lo que buscan.

Chalamet ofrece una de sus actuaciones más completas en Marty Supreme, y aún tiene posibilidades, pero perdió el Bafta ante Robert Aramayo y, lo más importante, perdió el premio del Sidicato de Actores ante Jordan.

Y en los últimos meses, la fortuna de Marty Supreme en los premios ha seguido menguando mientras Sinners seguía ganando terreno.

Supongo que Jordan ganará, pero si yo votara, se lo daría a Wagner Moura por su profunda y natural interpretación en "El agente secreto".

De hecho, esta categoría podría tener el grupo de nominados más fuerte del año, y un empate de cinco que incluyera a Leonardo DiCaprio y Ethan Hawke también estaría bien. (CJ)

5. Mejor actor de reparto

Getty Images Stellan Skarsgård podría dar la sorpresa en la categoría de mejor actor de reparto.

Me encanta la actuación de Sean Penn en "Una batalla tras otra".

Valiéndose de todo, desde su andar tenso hasta su corte de pelo rubio decolorado y una batería de tics y muecas, Penn se transforma en un ser grotesco descomunal: el malvado pero desventurado Coronel Lockjaw.

Este rol ya le dio a Penn un Bafta y un premio al mejor actor hasta la fecha, pero se enfrenta a Stellan Skarsgård, quien está formidable como un tipo de villano diferente: un director de cine egocéntrico en "Valor sentimental".

La gran diferencia entre ambos es que Penn ya tiene dos Oscar, mientras que Skarsgård, de 74 años, no tiene ninguno.

Además de ofrecer una de sus caracterizaciones más profundas, podría ganar simplemente porque la industria cinematográfica estadounidense le tiene mucho cariño, y, por cierto, también a sus hijos Alexander y Bill. (NB)

6. Mejor actriz de reparto

Warner Bros. Teyana Taylor aparece como favorita en las quinielas.

Esta ha sido una de las categorías más difíciles de predecir en toda la temporada, y lo sigue siendo.

Primero, Amy Madigan era la favorita por Weapons ("La hora de la desaparición"), luego, Teyana Taylor por "Una batalla tras otra", y ahora Madigan podría volver a liderar tras ganar el premio del Sindicato de Actores. ¿Quién sabe?

Madigan tiene una larga y respetada carrera a sus espaldas, lo cual juega a su favor, y Taylor irrumpió en la pantalla con una presencia que crea estrellas de cine.

Es una clásica contienda entre veteranos y debutantes, que podría ir en cualquier dirección, pero le doy la ventaja a Taylor por el gran impulso de "Una batalla tras otra". Por supuesto, Sinners también tiene impulso, y Wunmi Mosaku ganó los Bafta, así que podría dar la sorpresa.

E Inga Ibsdotter Lilleaas ofrece una actuación tan magnífica, aunque más discreta, en "Valor Sentimental", que diría que debería ganar.

Pero seamos realistas sobre esta contienda: la votación para los Oscar ya terminó, así que para Madigan y Taylor ya todo terminó, salvo la ansiedad. (CJ)

7. Mejor guión original

Getty Images Tras el éxito de Sinners en el camino a los Oscar, y el récord de nominaciones que tiene, podría ser la gran ganadora de la noche.

Con un récord de 16 nominaciones a los Oscar, Sinners seguramente ganará en varias categorías y la más probable es la de mejor guion original.

De hecho, considerando que Sinners fue la película más taquillera en el mundo en 2025 que no se basaba en una idea existente, se podría argumentar que el guion de Ryan Coogler ya es el guion original más exitoso del año.

Y no olvidemos que Coogler también es el guionista y director de las enormemente rentables "Pantera negra" y Creed, por lo que la Academia probablemente debería haberle otorgado un Oscar hace años.

Pero incluso si ignoramos la recaudación de taquilla de sus películas, su guion de Sinners se erige como un logro importante.

Coogler logró escribir una película de terror que te mantiene en vilo, pero también un ingenioso thriller de gánsteres de época y un musical estridente que presenta la música afroestadounidense como una fuerza mágica capaz de deformar el tiempo y el espacio.

Sería apropiado que el Oscar al mejor guion original recayera en un guion tan original. (NB).

8. Mejor guion adaptado

Getty Images Paul Thomas Anderson adaptó el libro Vineland de Thomas Pynchon para "Una batalla tras otra".

¿Bugonia? ¿Frankenstein? ¿"Sueños de trenes"? A pesar de todos los méritos de estas películas, ninguna ha tenido un guion alabado, así que Hamnet y "Una batalla tras otra" son las únicas candidatas reales al Oscar al mejor guion adaptado.

Para mí, el guion de Hamnet de Chloé Zhao y Maggie O'Farrell es simplista y superficial comparado con la novela de O'Farrell, azotándonos con temas que surgen de sus páginas, mientras que la adaptación de Paul Thomas Anderson de la novela Vineland de Thomas Pynchon es otra cosa.

De hecho, es más preciso decir que "Una batalla tras otra" se inspiró en el libro en lugar de adaptarlo.

A lo largo de muchos años, Anderson ha tomado fragmentos de Pynchon, pero los ha reensamblado en una nueva forma cinematográfica, acelerando la historia a un ritmo vertiginoso, imprimiéndole sus propios sentimientos sobre la paternidad, añadiendo toques de humor negro y tanto material contemporáneo sacado de los titulares que nadie diría que la novela se publicó en 1990.

El guion ya ha ganado un Bafta y un Globo de Oro. Sería sorprendente que no ganara también un Oscar. (NB).

9. Mejor película animada

Netflix K Pop Demon Hunters es la película más vista en Netflix.

Los productores de la gala de los Oscar siempre intentan destacar las películas más populares del año, lo que muchas veces resulta inútil, pero su deseo se cumplirá con KPop Demon Hunters, que seguro va a ganar. ¿Y por qué no?

La idea de un grupo femenino que lucha contra monstruos y salva el mundo es inspiradora. La película es divertida, colorida y alegre. Tiene un fuerte mensaje de ser fiel a uno mismo, canciones pegadizas (Golden sin duda ganará el premio a la mejor canción original) y es un gran éxito mundial.

Ha ganado casi todos los premios en esta categoría hasta los Oscar, y la única razón por la que no ganó un Bafta es porque no se estrenó en los cines de Reino Unido y no era elegible.

Zootopia 2 sí lo ganó, y también es un gran éxito de taquilla, pero los animales de dibujos animados no son rival para la originalidad de los cazadores de demonios cantantes. (CJ)

10. Mejor película internacional

TIFF La película noruega "Valor sentimental" está nominada a mejor película y mejor película extranjera.

Las cinco nominadas se encuentran entre las películas más destacadas del año, independientemente del país.

Y en una clara señal de que el cine es global, las dos favoritas de la categoría, "El agente secreto" y "Valor sentimental", también compiten, merecidamente, a mejor película.

"El agente secreto", un thriller político oportuno y emocionante sobre el Brasil de la dictadura debería ganar.

Combinando historias personales y políticas, se basa en la carismática actuación de Wagner Moura. Y aunque Kleber Mendonça Filho no obtuvo la nominación a mejor director, había estado en la conversación.

Apenas un año después de la primera victoria de Brasil en la historia, por "Aún estoy aquí", otro Oscar para el país parece emocionante.

Pero creo que es más probable que el premio recaiga en la noruega Sentimental Value, que cuenta con nueve nominaciones, incluyendo tres en interpretación, además de dirección y guion original para Joachim Trier.

Aún más importante que esa demostración de fuerza, este elocuente y emotivo drama familiar permite sumergirse fácilmente en su mundo. Eso podría darle una ventaja suficiente sobre el más desafiante "El agente secreto". (CJ)

Esta es un adaptación al español de una historia publicada originalmente en BBC Culture. Para leer la versión original, en inglés, haz clic aquí.

BBC

