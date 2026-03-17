A 34 años del atentado: la Embajada de Israel realizó un acto para recordar a las víctimas

Con la participación del presidente Javier Milei, se conmemora la memoria de las víctimas del atentado a la Embajada de Israel en Argentina.

La Embajada de Israel es protagonista del acto de conmemoración por los 34 años del atentado a la sede diplomática en la Argentina y cuenta con la presencia del presidente Javier Milei, la secretaria de la Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri.

Silencio absoluto. Suenan las campanas de homenaje, y le sigue el minuto de silencio con la sirena a las 14:51, el momento exacto en el que ocurrió el atentado en el que murieron 29 personas.

Tras el sonido estremecedor, nombraron a cada una de las víctimas y repitieron el "presente", como cada año desde 1992. Debido a las incesantes lluvias, muchas personas que suelen asistir al aniversario del atentado no terminaron por acercarse y, además, la ceremonia sufrió una reprogramación que obligó a acortar el acto por el mismo motivo.

Cada 17 de marzo se realiza un acto de memoria en el lugar donde estaba la embajada, hoy convertido en una plaza memorial, para recordar a las víctimas y reclamar justicia.

El sonido de las sirenas y la presencia de Javier Milei en el acto de la Embajada de Israel Milei En El Acto Conmemorativo De La Embajada De Israel Gonzalo Barrera Milei en el acto de la embajada de israel 1 El acto de conmemoración por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel contó con la presencia del presidente Javier Milei. Juan Mateo Aberastain / MDZ El acto también contó con la participación de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, el canciller Pablo Quirno, el diputado nacional Diego Santilli, el recientemente nombrado ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación.