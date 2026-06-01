El preocupante dato que reflejó una encuesta de MDZ sobre los problemas de conectividad en Mendoza

Mensajes que no llegan, llamadas que se cortan, páginas que quedan “colgadas” y dificultades para hacer trámites online. Son algunos de los problemas de la vida cotidiana que genera la falta de conectividad fluida en Mendoza y que se acentúa por la mayor demanda y menor infraestructura tecnológica. En la provincia el 91% del acceso de la población a Internet depende de la conectividad a través del teléfono celular.

Los problemas de conectividad crecen y esa realidad se nota: según la encuesta realizada por MDZ, casi 8 de cada 10 mendocinos tienen problemas de conectividad en su vida cotidiana. Eso genera dificultades en el ámbito laboral, personal y educativo. En concreto la encuesta resultó contundente: el 75% de los participantes del sondeo manifestaron tener problemas de conectividad.

En cuanto a cuáles son las principales dificultades, hay dos grandes grupos: comunicaciones que se cortan y grandes problemas para acceder a Internet. El 43% de las personas manifestaron tener dificultades habitualmente para conectarse a cualquier servicio online, es decir conectarse a Internet. Otro 39% dijo tener problemas con las llamadas (sea vía internet o línea).

Aunque la red de fibra óptica en Mendoza se ha expandido, los servicios no están acorde a lo que prometen o se necesita. En el ranking de peor conectividad en el Gran Mendoza, los departamentos están parejos.

Según la opinión de los lectores de MDZ, Luján de Cuyo es el departamento con peor conectividad. El 22% de quienes participaron señalaron a esa zona como la de mayores dificultades. Le siguen de cerca Ciudad y Guaymallén, con 18% y luego Las Heras y Godoy Cruz.

Según datos del Indec en Mendoza hay 1.804.410 accesos a Internet. El dato desagregado pone de relieve la importancia de la conectividad móvil, es decir tener buena señal de celular y de 4G o 5G: del total de conexiones, 1.654.438 son a través de teléfono celular; es decir el 91%.

Los oyentes de MDZ Radio 105.5 también advirtieron sobre la falta de conectividad fluida. La ruta 82, camino a Cacheuta fue una da las zonas "oscuras" marcadas. Luzuriaga, en Maipú, es otra de las áreas del Gran Mendoza que los usuarios marcan como "área desconectada". "Los comerciantes tienen que darnos Internet para poder pagar", explicó un oyente. "Pagamos 5g y no anda nada", dijo otro mendocino que "sufre" la desconexión.