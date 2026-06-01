Qué usuarios recibirán un descuento adicional en la factura de luz de junio

Los usuarios residenciales que forman parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un alivio adicional en la factura de luz durante junio. La medida fue oficializada por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y apunta a reducir el impacto del mayor consumo energético que suele registrarse durante los meses más fríos del año.

A través de la Resolución N° 111/2026, el organismo aprobó los nuevos cuadros tarifarios para junio e incorporó una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh por mes. Con esta actualización, el descuento total para los usuarios alcanzados por el régimen llega al 62%.

Desde el EPRE explicaron que para el resto de los usuarios residenciales la tarifa eléctrica no tendrá modificaciones. El beneficio está dirigido específicamente a quienes ya se encuentran dentro del esquema de subsidios energéticos destinado a hogares de menores ingresos.

La bonificación adicional no sólo será aplicada a hogares. También alcanzará a entidades sin fines de lucro, como clubes de barrio, asociaciones civiles y organizaciones de bien público que se encuentren registradas dentro del régimen correspondiente.

La medida surge a partir de lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación mediante la Resolución 121/2026. Según se informó, el objetivo es acompañar a los sectores más vulnerables frente al incremento de la demanda eléctrica que suele producirse durante el invierno.

El EPRE emitió los nuevos cuadros tarifarios e instruyó a las distribuidoras eléctricas para que incorporen el beneficio en las facturas de los usuarios alcanzados.

Quiénes pueden acceder al régimen

El registro para solicitar la inclusión al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados continúa habilitado. Pueden inscribirse los hogares cuyos ingresos no superen tres Canastas Básicas Totales, equivalentes a $4.409.304 mensuales según los datos publicados por el Indec para abril de 2026.

También pueden acceder al beneficio quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, los veteranos de la Guerra de Malvinas y las personas titulares de un Certificado Único de Discapacidad (CUD). De esta manera, el sistema busca ampliar la cobertura hacia distintos sectores que requieren acompañamiento frente a los costos de los servicios esenciales.