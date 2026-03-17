Argentina se quedó sin Mundial, pero apareció Mendoza: Gauna metió puntos en medio del golpe y dejó su marca

Argentina quedó afuera ante Japón, pero la mendocina sumó minutos y puntos, dejando una señal positiva en medio del duro golpe.

Argentina se quedó sin Mundial tras caer ante Japón en el Premundial, pero en medio del golpe deportivo hubo un dato que volvió a poner a Mendoza en el mapa: la participación de la mendocina Victoria Gauna, que sumó minutos y también puntos con la camiseta nacional.

La Selección no pudo sostener sus chances y terminó afuera de la Copa del Mundo, en un torneo exigente y de alto nivel. Sin embargo, dentro de un contexto adverso, la presencia de Gauna volvió a destacarse como uno de los puntos a seguir de cerca.

La jugadora nacida en Mendoza tuvo participación en el encuentro, aportando minutos desde la rotación y sumando en el goleo, en una muestra más de su crecimiento dentro del seleccionado mayor. No es un detalle menor: en un equipo que busca consolidarse a nivel internacional, cada aporte suma y cada oportunidad cuenta.

gauna No fue su único aporte en el torneo. A lo largo del clasificatorio, la mendocina ya había tenido protagonismo, incluso con partidos donde sumó presencia en cancha y puntos, consolidándose como una alternativa real dentro del plantel argentino.

Formada en el básquet local y hoy con experiencia internacional, Gauna representa el crecimiento silencioso de muchos talentos del interior que empiezan a ganarse su lugar en la élite. Su participación no solo habla de su presente, sino también del potencial que tiene Mendoza en el desarrollo del básquet femenino.