Lluvia de estrellas en Argentina: qué día mirar el cielo y a qué hora

Este miércoles, la madrugada argentina tendrá un atractivo especial para quienes miren el cielo antes del amanecer: una lluvia de estrellas . Se trata de las Eta Acuáridas, un fenómeno astronómico que alcanzará su mayor actividad entre la noche del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo, con mejores chances de observación antes del amanecer.

El momento clave no será apenas caiga la noche, sino varias horas después. Como ocurre con muchas lluvias de meteoros, la franja más favorable llegará durante la madrugada, cuando el cielo todavía permanece oscuro y el punto desde donde parecen surgir estos destellos gana altura sobre el horizonte. La NASA marcó el 5 y 6 de mayo como las fechas más favorables para observar las Eta Acuáridas .

En Argentina, las condiciones geográficas juegan a favor. A diferencia de otros fenómenos que se observan mejor desde el hemisferio norte, las Eta Acuáridas suelen ofrecer una mejor vista desde el hemisferio sur. Por eso, quienes se encuentren en zonas alejadas de las luces urbanas tendrán más posibilidades de ver el paso de los meteoros, siempre que el cielo esté despejado.

El nombre de esta lluvia de estrellas está relacionado con la constelación de Acuario, ya que los meteoros parecen surgir desde esa zona del cielo. Sin embargo, no hace falta mirar fijo hacia un solo punto. Los destellos pueden aparecer en distintos sectores, por lo que conviene observar el cielo de manera amplia, sin concentrar la vista en un lugar específico.

Las Eta Acuáridas tienen además un origen que las vuelve especialmente conocidas. Este fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa una zona con partículas dejadas por el cometa Halley. Al ingresar en la atmósfera, esos pequeños fragmentos se queman por la fricción y generan los trazos luminosos que se ven como estrellas fugaces. El mismo cometa también está asociado a las Oriónidas, otra lluvia de meteoros que ocurre en octubre.

Para ver la lluvia de estrellas no se necesitan telescopios ni equipos especiales. La recomendación principal es buscar un lugar abierto, con poca contaminación lumínica, horizonte despejado y esperar algunos minutos hasta que la vista se acostumbre a la oscuridad. También ayuda evitar el uso del celular, porque la luz de la pantalla reduce la sensibilidad de los ojos.

De todos modos, el espectáculo de este año tendrá una dificultad extra. La Luna estará bastante iluminada durante el pico de las Eta Acuáridas y eso puede disminuir la cantidad de meteoros visibles. Aun así, desde locaciones oscuras y con buenas condiciones meteorológicas, la madrugada del miércoles seguirá siendo una oportunidad para observar una de las lluvias de estrellas más conocidas del calendario astronómico.