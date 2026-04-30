Ponían piedras en la Ruta 7 para frenar autos y asaltar a los conductores: terminaron detenidos

Dos malvivientes fueron detenidos la noche de este miércoles acusados de montar una maniobra para asaltar automovilistas sobre la Ruta 7 , en Maipú . De acuerdo con la información policial, los sujetos colocaban piedras y otros objetos sobre la calzada para obligar a los conductores a detenerse y así robarles sus pertenencias.

El episodio se registró alrededor de las 20.30 del citado día, a partir de diferentes llamados a la línea de emergencias 911 que alertaron sobre individuos que obstaculizaban el tránsito con fines delictivos en la Lateral Norte del Acceso Este , a la altura de calle Don Bosco , en el distrito maipucino de Rodeo del Medio .

A partir de esa información, personal de la Unidad Especial de Patrullaje ( UEP ) se desplazaron hasta el lugar y montaron un operativo que permitió localizar a los presuntos autores de los hechos.

Los sujetos, de 27 y 19 años, fueron interceptados a pocos metros de la Ruta 7 , donde fueron aprehendidos y posteriormente trasladados a la Comisaría 49ª .

Otras pertenencias que le robaron a los conductores asaltados en el Acceso Este.

El modus operandi de los asaltos

Las fuentes policiales allegadas al caso explicaron que los acusados utilizaban piedras, las cuales colocaban sobre el asfalto en ese sector del Acceso Este, con el objetivo de forzar a los conductores a disminuir la velocidad o detenerse. En ese momento, aprovechaban para cometer los robos.

La información agrega que se detectaron al menos dos hechos bajo la misma modalidad, en las horas previas a la detención de los sospechosos. En uno de esos ilícitos, un conductor fue abordado mientras reducía la marcha y le sustrajeron pertenencias del interior de un vehículo; en tanto que, en el otro caso, la víctima fue abordada mientras un ladrón, mientras que el otro lo asistía para lograr la fuga.

WhatsApp-Image-2026-04-30-at-12.29.20-980x551 Una de las pertenencias sustraídas que fue recuperada por los policías durante el operativo. Gentileza.

Por su parte, tras un rastrillaje por la zona, los efectivos lograron recuperar un compresor y mercadería sustraída momentos antes de las víctimas de los hechos de inseguridad.

En la causa tomó intervención la Oficina Fiscal Maipú, que ordenó una serie de medidas iniciales para determinar si los detenidos están vinculados a otros hechos de similares registrados con anteriorida en ese mismo sector del departamento.