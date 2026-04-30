Cómo sigue puertas adentro la causa por los certificados truchos de vacunación

Sandra Gómez, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, se refirió a la emisión de certificados truchos y explicó los pasos a seguir.

Luego de los allanamientos realizados en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un centro de salud en Las Heras por la entrega de certificados truchos de vacunación, desde el Ministerio de Salud de Mendoza señalaron que ya se están llevando adelante la investigación administrativa correspondientes, en paralelo a las que realice la Justicia.

La directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de Mendoza, Sandra Gómez, en diálogo con el programa Libre de Humo de la 105.5 FM, MDZ Radio, explicó que lo ocurrido no pone bajo sospecha el accionar del personal de salud y que es una persona del centro de salud que actuó fuera de la ley.

A su vez, explicó que la persona apuntada estaba destinada al sistema de inmunizaciones, por lo que tenía acceso a la carga del registro: “No todos tienen acceso a la carga en el registro y en el sistema, no todo el personal puede hacer lo mismo. El sistema tiene autorizaciones y demás dependiendo de la función que se cumple, explicó.

La funcionaria detalló el proceso por el cual se detectó la irregularidad, señaló que la emisión de certificados truchos “es la parte final de la secuencia” y que previamente se ingresaban los datos en el sistema de inmunización nacional y provincial: “Cuando pudimos tener mayores certezas, lo que se procedió a hacer el viernes pasado fue la denuncia correspondiente a efectos de que la Justicia investigue si configura un ilícito penal. Nosotros por otra parte continuamos con la parte administrativa”.

Además, señaló que saben que el procedimiento tenía un precio pactado y que desde lo administrativo la conducta es irregular, aunque mencionó que no sería una conducta repetida desde hace mucho tiempo: “No detectamos para atrás inconsistencias semejantes. De todas maneras, esto claramente se va a terminar de esclarecer con las pruebas que puedan llegar a surgir de la actuación penal”.