Allanaron un centro de salud por la venta de certificados truchos de vacunación

La Policía de Mendoza detectó un sistema clandestino de venta de certificados truchos de vacunación que acreditaban la aplicación de dosis que no se colocaban. En el marco de una investigación judicial, realizó 6 allanamientos en un Centro de Salud de Las Heras y en Lavalle y secuestraron certificados, sellos oficiales y equipos informáticos.

A través de la División de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, la Policía realizó seis allanamientos en Las Heras y Lavalle en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en un centro de salud que se inició a partir de la denuncia de un profesional de la salud de San Rafael.

La causa la lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, apunta a personal sanitario que habría cargado en el sistema la aplicación de vacunas que no se habrían colocado.

Según surge de la investigación, las maniobras consistían en registrar dosis en el sistema oficial sin que fueran aplicadas, lo que permitía emitir certificados de vacunación para personas que no habían recibido las vacunas . De esta manera, se posibilitaba el cumplimiento de requisitos formales para acceder o mantener beneficios estatales.

Los procedimientos se concretaron en el Centro de Salud 22 de Las Heras, además de domicilios particulares en ese departamento y en Lavalle, espacios de uso interno del establecimiento y un vehículo vinculado a la causa.

La causa se inició a partir de la denuncia de un médico de San Rafael, quien detectó inconsistencias en los registros de vacunación, lo que permitió poner en marcha la investigación y avanzar con las medidas judiciales. El profesional habría observado que algunas familias presentaban los certificados de sus hijos sin haberlos vacunado realmente.

A partir de esas irregularidades, también se dispusieron medidas administrativas sobre personal involucrado, en paralelo al avance de la causa judicial.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, todos elementos de interés para el avance de la investigación.

El material incautado será analizado para determinar el alcance de las maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes, en el marco de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.