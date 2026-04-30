Causa Cuadernos: José López negó haber integrado una asociación ilícita y desligó a Cristina Kirchner

El exsecretario de Obras Públicas rompió el silencio y detalló la estructura administrativa de su gestión: negó la existencia de una red delictiva liderada por Cristina Kirchner y atribuyó las acusaciones de otros imputados a la presión por obtener beneficios procesales.

El exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López brindó indagatoria en el juicio de la causa por los escritos de Oscar Centerno. Ante los jueces del Tribunal Oral Federal Número 7 sostuvo que su incorporación a las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner fue la continuación de un "trabajo en equipo" iniciado en Santa Cruz.

En ese marco, López negó categóricamente haber formado parte de una asociación ilicita, subrayando que su labor se dio en el marco de un gobierno legítimo elegido por el pueblo. A lo largo de los 20 minutos que duró su exposición de la que se abstuvo a contestar preguntas el exfuncionario aclaró el contexto de sus declaraciones previas sobre la expresidenta. Afirmó que el "miedo" que sintió no estaba vinculado a actividades ilegales, sino a la forma de gestionar el poder y al temor de "hacer mal el trabajo o perderlo", siendo ese su único ingreso en aquel momento. López fue enfático al declarar: "Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita".

El laberinto administrativo y la responsabilidad de las provincias López detalló el "ritmo vertiginoso" de su función, donde manejaba un caudal de aproximadamente 2.000 expedientes mensuales solo en el área de vivienda, lo que le demandaba entre tres y cuatro horas diarias de firma. Su defensa se centró en la integridad jurisdiccional: explicó que el Estado Nacional firmaba convenios con provincias y municipios, pero eran estos últimos quienes asumían la responsabilidad administrativa, legal y técnica como "comitentes" de las obras.

Asimismo, el exsecretario deslindó responsabilidades sobre los pagos, aclarando que la Secretaría de Obras Públicas no los realizaba. Según su testimonio, la Dirección Nacional de Vialidad —un organismo autárquico— era la encargada de dictar sus propias resoluciones de administración y pago. Respecto a la discrecionalidad en los pagos, López argumentó que se utilizaban criterios de prioridad basados en la proporcionalidad de la deuda y la importancia de la obra, siempre dentro de lo que consideró el "poder discrecional legítimo de la administración".

José López cuestionó a los "arrepentidos" En el tramo final de su declaración, López cargó contra quienes lo involucraron en actividades ilícitas. Sugirió que tales testimonios pudieron ser construidos bajo presión por la búsqueda de "la sortija", es decir, beneficios procesales para evitar la prisión. "Soy inocente de todos los hechos que me están imputando", concluyó, solicitando que se tomen en cuenta auditorías de otras causas que, según él, demuestran que no hubo desvío de fondos en su gestión.