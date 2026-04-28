Causa Cuadernos: Ricardo Jaime negó coimas y cuestionó las pruebas en su contra

El juicio por la causa Cuadernos sumó nuevas declaraciones de exfuncionarios del área de Transporte que buscaron desacreditar las acusaciones en su contra y cuestionaron la validez de las pruebas. En su exposición, Ricardo Jaime también desmintió los testimonios de empresarios imputados que se acogieron al régimen de arrepentido, como Aldo Roggio, y sostuvo que fueron presionados para declarar en su contra bajo amenaza de prisión.

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime declaró ante el Tribunal Oral Federal N°7 y rechazó haber recibido sobornos en el marco del expediente que investiga presuntos pagos ilegales durante el kirchnerismo.

Jaime cuestionó además uno de los pilares del expediente: las anotaciones del chofer Oscar Centeno, a las que restó valor al calificarlas como “fotocopias”.

Según planteó, ese material no cuenta con la solidez probatoria suficiente, en línea con otras defensas que buscan debilitar el caso judicial.

En el tramo final de su declaración, el exfuncionario describió su delicado estado de salud, atravesado por una enfermedad oncológica, y solicitó ser trasladado a una unidad penitenciaria en Córdoba para estar más cerca de su familia.

También decidió no responder preguntas del tribunal ni de las partes, limitando su intervención a una exposición inicial.

Schiavi también negó acusaciones

En la misma jornada, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime en el cargo, rechazó haber cobrado coimas y cuestionó tanto las anotaciones de Centeno como la cadena de custodia de las pruebas.

Además, contradijo los testimonios de empresarios como Benjamín Romero, quienes lo señalaron como presunto recaudador de sobornos vinculados a subsidios estatales.

Antecedentes y condena por Once

Schiavi fue una figura central tras la tragedia ferroviaria de Once, episodio que derivó en su salida del cargo. En 2015 fue condenado por administración fraudulenta y estrago culposo, con una pena que luego fue reducida por la Justicia.

Tras cumplir parte de la condena, obtuvo la libertad condicional en 2021, luego de permanecer detenido en el penal de Ezeiza.

Un juicio atravesado por cuestionamientos

Las declaraciones de ambos exfuncionarios se suman a una serie de testimonios recientes que buscan poner en duda la validez de las pruebas y el origen de las acusaciones en la causa Cuadernos, uno de los expedientes más relevantes en materia de corrupción en la Argentina.