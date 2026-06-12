Ordenaron revisar el rechazo al pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se revise nuevamente la situación de Lázaro Báez y su pedido para cumplir la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria . La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, que consideró que durante la tramitación del recurso surgieron nuevas circunstancias médicas y familiares que obligan a un nuevo análisis por parte del Tribunal Oral Federal 4, encargado de la ejecución de la pena.

Báez permanece detenido desde junio de 2025 luego que su condena en la causa “ La Ruta del Dinero K ” quedara firme. La situación judicial del empresario se agravó en los últimos años con nuevas condenas como la de la causa “Vialidad” y otras aún pendientes de revisión definitiva.

La defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, sostuvo que el escenario cambió sustancialmente desde la última vez que la Justicia analizó la solicitud de arresto domiciliario. Entre los argumentos planteados se destacó que Lázaro cumplió 70 años en febrero pasado y que presenta un cuadro de salud complejo, con diabetes tipo II, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), afecciones cardíacas, dislipemia y antecedentes gastrointestinales que requieren controles permanentes.

Otro de los aspectos que más atención concentró en el expediente fue la aparición de un adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado , una lesión considerada premaligna que exige vigilancia médica especializada. Según los informes incorporados a la causa, el condenado necesita seguimiento periódico por parte de especialistas en gastroenterología, cardiología, neumonología, diabetología y oftalmología.

Por otra parte, Nicoletti denunció además que el Servicio Penitenciario Federal no habría garantizado de manera adecuada esos controles médicos. En distintas presentaciones aseguró que existieron demoras en la atención sanitaria, dificultades para acceder a medicación, falta de insumos para el monitoreo de la diabetes y retrasos en estudios considerados indispensables para evaluar la evolución de su estado de salud.

La letrada señaló que su cliente experimentó episodios de sangrado digestivo y que aún no había recibido los controles gastroenterológicos recomendados tras una intervención quirúrgica realizada a fines de 2025. Incluso un médico particular reclamó una evaluación urgente para descartar nuevas lesiones y advirtió sobre la necesidad de extremar los cuidados debido al riesgo potencial que implica el antecedente detectado.

El delicado momento de la familia de Báez

La situación familiar también ocupó un lugar central en la discusión judicial. La Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años (UFAM) volvió a pronunciarse a favor de la prisión domiciliaria al considerar que la medida contribuiría a proteger el interés superior de dos adolescentes que integran el núcleo familiar de Báez.

El organismo destacó que la pareja del empresario, Claudia Insaurralde, atraviesa un tratamiento oncológico y que la red de apoyo que colaboraba con el cuidado de los menores se redujo en los últimos meses. Según consta en el expediente, la mujer enfrenta sola las tareas de cuidado y acompañamiento de los adolescentes mientras continúa con controles médicos y futuras intervenciones vinculadas a su enfermedad.

Qué dice la Justicia

En ese marco, el juez Mariano Borinsky consideró que la edad de Báez, sus múltiples patologías y las dificultades registradas para garantizar una atención médica adecuada justificaban el otorgamiento de la prisión domiciliaria. En su voto también valoró los informes favorables emitidos por los organismos que intervienen en la protección de los menores.

Sin embargo, la postura de Borinsky y sus pares Gustavo Hornos y Javier Carbajo fue la de analizar primero los hechos nuevos incorporados al expediente. Los camaristas remarcaron que, mientras se discutía el recurso, el tribunal de ejecución ordenó medidas para mejorar la asistencia sanitaria del empresario, entre ellas la gestión de turnos médicos especializados, la provisión de insumos para el control glucémico y nuevas evaluaciones clínicas.

Finalmente, los magistrados concluyeron que corresponde que el Tribunal Oral Federal 4 vuelva a pronunciarse considerando el cuadro actualizado.