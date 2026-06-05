Se agrava el estado de salud de Lázaro Báez: por qué tuvo que ser internado de urgencia

El empresario santacruceño, condenado a 15 años de prisión en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, permanece bajo atención médica tras sufrir complicaciones.

El empresario santacruceño Lázaro Báez, quien cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Causa Vialidad, debió ser internado de urgencia tras sufrir un cuadro de pulmonía. El empresario, de 75 años, se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde recibe asistencia médica.

La internación se produjo en un contexto marcado por los reiterados planteos de su defensa respecto del deterioro de su estado de salud. Durante el último año, sus abogados impulsaron un nuevo pedido para que se le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando que distintas afecciones médicas complican su permanencia en un establecimiento penitenciario.

Entre los problemas de salud mencionados figuran la diabetes que padece desde hace años, episodios de hipertensión arterial, cuadros de bronquitis y una afección intestinal que le habría provocado hemorragias digestivas. Según sostuvieron sus representantes legales, estas condiciones se agravaron durante su detención y requieren controles médicos permanentes.

La situación ya había generado preocupación meses atrás. En ese momento, la defensa denunció que Báez atravesaba dificultades respiratorias recurrentes y que había necesitado atención hospitalaria en Río Gallegos. Posteriormente, el empresario volvió a sufrir una descompensación, lo que derivó en nuevas evaluaciones médicas y en su traslado a Buenos Aires.

En paralelo, el juez federal Claudio Vázquez rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa. No obstante, dispuso la realización de estudios cardiológicos y avaló el traslado del empresario al penal de Ezeiza, teniendo en cuenta el cuadro general que presentaba.