Cristina Kirchner lleva el fallo de la causa Vialidad a la ONU: la estrategia para anular su condena

La defensa de la expresidenta dará detalles de la nueva táctica judicial ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Cristina Fernández de Kirchner dará un nuevo paso contra la condena por la causa Vialidad con una presentación ante las Naciones Unidas. La defensa de la expresidenta anunciará este miércoles 29 de julio una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos del organismo internacional. La conferencia de prensa comenzará a las 11 en el sexto piso del NH Hotel, ubicado en Bolívar 160. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicarán los argumentos centrales de la iniciativa.

El planteo abrirá una etapa fuera de los tribunales argentinos después de la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El kirchnerismo sostiene que el proceso incluyó vulneraciones al debido proceso y a otras garantías constitucionales. El equipo jurídico buscará que el caso ingrese en uno de los mecanismos internacionales destinados a examinar posibles violaciones de derechos humanos. La presentación ante el comité de la ONU confirma cuál será la primera vía elegida entre las alternativas que la defensa tenía bajo análisis.

Cristina Fernández de Kirchner está detenida por corrupción en San José 1111 pero aún así maneja el peronismo. Foto: Prensa CFK El equipo que busca dar vuelta la condena de Cristina Fernández de Kirchner desde el exterior Rafael Valim se sumó al equipo internacional de Cristina Kirchner después de participar en causas de alta complejidad en Brasil. El jurista brasileño cuenta con más de veinte años de trayectoria en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. Valim también intervino ante mecanismos de protección de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Su experiencia incluye litigios sobre separación de poderes, control de la administración pública, debido proceso y protección de derechos fundamentales.

El abogado brasileño es conocido por su vínculo profesional con Luiz Inácio Lula da Silva y por sus trabajos sobre lawfare. Valim publicó varios libros sobre ese concepto, que el kirchnerismo coloca como uno de los ejes de su interpretación de la causa Vialidad. La defensa de la expresidenta sostiene que la condena respondió a una persecución política desarrollada mediante herramientas judiciales.

El nuevo integrante trabajará junto a Beraldi y al jurista español Javier Borrego en el diseño de la estrategia ante la ONU, quien aporta una trayectoria ligada a los tribunales europeos y a los organismos internacionales. El abogado español fue agente de su país ante cortes internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España. Su incorporación antecedió a la llegada de Valim y reforzó el perfil internacional del grupo. Alberto Beraldi conservará un lugar central por su conocimiento del expediente y por su participación en la defensa local de Cristina Kirchner.