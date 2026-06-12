Citaron a indagatoria a Facundo Leal por la causa de corrupción en ARSAT

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria al expresidente de ARSAT y antiguo titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, en el marco de la causa donde es investigado por administración fraudulenta, defraudación agravada contra la administración pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Fuentes judiciales confirmaron a MDZ que la audiencia será en 10 días. Semanas atrás, la policía encontró más de 2,4 millones de dólares en efectivo durante allanamientos realizados en domicilios de Leal de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Previamente, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país, embargos e inhibiciones generales de bienes para todos los involucrados, con el objetivo de resguardar el avance de la investigación y eventuales responsabilidades patrimoniales.

Además de Leal, también son investigados Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, y los directivos de Argentina Logistic Services (ALS) Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes, Gastón Walter Padilla y Sofía Varela Vizgarra, además de Santiago Pando, señalado en el expediente como socio de hecho.

La causa en San Isidro avanzó en los últimos días con medidas impulsadas por el fiscal Fernando Domínguez y avaladas por el juez Mirabelli. Entre ellas, se dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los exfuncionarios y empresarios involucrados en el expediente, una decisión orientada a reconstruir movimientos patrimoniales, operaciones financieras y posibles circuitos de dinero vinculados a las contrataciones bajo sospecha en la empresa estatal. La medida alcanza a Facundo Leal y al resto de los imputados que deberán comparecer en indagatoria durante las próximas semanas.

Paralelamente el fiscal federal porteño Ramiro González inició una investigación en otra causa radicada en Comodoro Py para determinar si el patrimonio de Leal resulta compatible con los ingresos que declaró durante su paso por la función pública. El impulso fue luego de los allanamientos realizados a fines de mayo, cuando los investigadores encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo, además de otras divisas, documentación y bienes que ahora son objeto de análisis. Según la hipótesis fiscal, el crecimiento patrimonial registrado por Leal en los últimos años deberá ser explicado y contrastado con sus declaraciones juradas y registros tributarios.

En tanto, se lleva adelante el peritaje sobre los equipos electrónicos y dispositivos de espionaje secuestrados durante esos procedimientos. Entre los elementos incautados figuran sistemas de grabación de audio y video, detectores de cámaras y micrófonos ocultos, equipos de rastreo y otros dispositivos cuya procedencia, uso y eventual vinculación con las maniobras investigadas todavía se intenta establecer. Los peritos también analizan teléfonos celulares, computadoras y documentación secuestrada en los domicilios allanados para determinar si existen nuevas evidencias sobre el presunto esquema de corrupción que se investiga en ARSAT.

El cuadro judicial del extitular de ARSAT es bastante complejo. En el allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo también se encontró cocaína, ketamina y otras drogas sintéticas. El juez federal Lino Mirabelli se declaró incompetente para seguir interviniendo en esa parte del expediente y resolvió remitir las actuaciones a Comodoro Py, tras considerar que los hechos investigados no guardan relación directa con la causa principal por corrupción.

Mientras tanto, los investigadores continúan examinando el origen de los más de 2,5 millones de dólares secuestrados en los procedimientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. El dinero, hallado junto con otras monedas extranjeras y documentación financiera, constituye uno de los puntos centrales de las pesquisas patrimoniales en marcha. La Justicia busca determinar si esos fondos guardan relación con las presuntas maniobras de fraude y negociaciones incompatibles que se investigan en la contratación de servicios logísticos para la empresa estatal.