Qué implica el Centro de Control Unificado que inauguró Cornejo en San Luis

Alfredo Cornejo y Claudio Poggi pusieron en marcha este viernes el nuevo esquema de seguridad regional, ubicado en Desaguadero.

Este viernes, los gobernadores de Mendoza y San Luis, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, inauguraron el primer Centro de Control Unificado del país, el cual se ubica en Desaguadero y tiene por objetivo integrar tanto información como tareas operativas, de coordinación y tecnología en la zona. Del acto también participó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

centro de control unificado Gobierno de Mendoza La puesta en marcha se enmarca en el Plan Regional de Seguridad que firmaron Mendoza, San Luis y San Juan en 2024. De hecho, a principios de mayo el gobernador Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego (gobernador de San Juan) firmaron un acuerdo para avanzar con la Zona de Control Unificado entre ambas provincias.

“El delito no reconoce límites jurisdiccionales y el Estado tampoco puede trabajar aislado”, señaló Cornejo en su cuenta de X, haciendo referencia al trabajo coordinado entre las diferentes jurisdicciones.

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Junto al gobernador Claudio Poggi y Alejandra Monteoliva Ministra de Seguridad de la Nación, inauguramos en Desaguadero la primera Zona de Control Unificado del país, un nuevo esquema de… pic.twitter.com/n7FDAimdqD — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 12, 2026 Con qué cuenta el nuevo Centro de Control Unificado El espacio inaugurado en San Luis incorpora un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido, el cual permite fortalecer el intercambio de información en tiempo real, optimizar controles y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran la intervención de ambas jurisdicciones.

centro control unificado mendoza san luis 2 El nuevo espacio buscará integrar diferentes procesos, información y tecnología entre ambas provincias. Gobierno de Mendoza El lugar también está pensado para mejorar las tareas operativas del paso entre ambas provincias, de la misma forma que está proyectado un espacio similar en el límite entre Mendoza y San Juan, ubicado sobre la Ruta Nacional 40.