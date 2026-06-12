Qué implica el Centro de Control Unificado que inauguró Cornejo en San Luis
Alfredo Cornejo y Claudio Poggi pusieron en marcha este viernes el nuevo esquema de seguridad regional, ubicado en Desaguadero.
Este viernes, los gobernadores de Mendoza y San Luis, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, inauguraron el primer Centro de Control Unificado del país, el cual se ubica en Desaguadero y tiene por objetivo integrar tanto información como tareas operativas, de coordinación y tecnología en la zona. Del acto también participó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
La puesta en marcha se enmarca en el Plan Regional de Seguridad que firmaron Mendoza, San Luis y San Juan en 2024. De hecho, a principios de mayo el gobernador Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego (gobernador de San Juan) firmaron un acuerdo para avanzar con la Zona de Control Unificado entre ambas provincias.
“El delito no reconoce límites jurisdiccionales y el Estado tampoco puede trabajar aislado”, señaló Cornejo en su cuenta de X, haciendo referencia al trabajo coordinado entre las diferentes jurisdicciones.
Con qué cuenta el nuevo Centro de Control Unificado
El espacio inaugurado en San Luis incorpora un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido, el cual permite fortalecer el intercambio de información en tiempo real, optimizar controles y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran la intervención de ambas jurisdicciones.
El lugar también está pensado para mejorar las tareas operativas del paso entre ambas provincias, de la misma forma que está proyectado un espacio similar en el límite entre Mendoza y San Juan, ubicado sobre la Ruta Nacional 40.
Luego de su firma en mayo de 2024 y la aprobación legislativa en Mendoza comenzó un proceso de integración de herramientas tecnológicas y la construcción de una base de datos compartida entre las tres provincias para de esta forma lograr un intercambio permanente de información.
A lo largo de los últimos años, Mendoza y San Luis han ejecutado controles conjuntos en las rutas: 15 durante 2024, 19 en 2025 y 10 en lo que va del año, mostrando una mayor presencia operativa en las rutas.