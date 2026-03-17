Alfredo Cornejo anunció una zona de control unificado entre Mendoza y San Luis: dónde y cómo funcionará

El gobernador de Mendoza dio a conocer a través de su cuenta en X un nuevo avance en materia de seguridad regional: la implementación de una Zona de Control Unificado junto a San Luis.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio a conocer a través de su cuenta en X un nuevo avance en materia de seguridad regional: la implementación de una Zona de Control Unificado junto a San Luis. La iniciativa apunta a fortalecer la prevención del delito en uno de los corredores viales más transitados del país, mediante un esquema coordinado entre ambas provincias.

Los gobernadores firmaron un convenio específico que permitirá avanzar en la creación de una Zona de Control Unificado (ZCU) en Desaguadero, en el límite entre ambas provincias. El acuerdo establece la delimitación de un área operativa donde podrán realizarse controles coordinados entre las fuerzas de seguridad y organismos administrativos de ambas jurisdicciones, además de la implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de monitoreo integrados para fortalecer la prevención del delito en uno de los principales corredores viales del país. En el acto que se realizó en Desaguadero, estuvieron presentes la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, y autoridades policiales de ambas provincias.

Según detalló el mandatario, el proyecto contempla la creación de un sistema integral que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos. La propuesta incluye la articulación de recursos humanos y tecnológicos, con la participación de fuerzas de seguridad de ambos distritos, lo que busca optimizar los controles en rutas estratégicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2033960442062684485?s=20&partner=&hide_thread=false Avanza la Zona de Control Unificado entre Mendoza y San Luis. Un área que va a mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones delictivas y reforzar los controles en uno de los principales corredores del país.



Con trabajo coordinado y la presencia fuerzas de seguridad de… pic.twitter.com/hQdT4p35p5 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 17, 2026 Uno de los ejes centrales será la puesta en marcha de un centro de monitoreo conjunto. Este espacio estará equipado con herramientas de seguimiento en tiempo real, cámaras de vigilancia y sistemas de alertas tecnológicas, lo que permitirá supervisar de manera más eficiente el tránsito de personas, vehículos y cargas que circulan entre Mendoza y San Luis.

Además, el esquema prevé la instalación de puestos de control unificados en puntos clave del corredor interprovincial. Con esta medida, las autoridades buscan agilizar los operativos y mejorar la coordinación entre las jurisdicciones, reduciendo tiempos de respuesta y aumentando la capacidad de fiscalización.