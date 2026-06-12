El juez Mirabelli mandó a Comodoro Py el tramo del expediente por las drogas encontradas en el departamento de Leal

El magistrado federal de San Isidro se declaró incompetente para seguir investigando el hallazgo de estupefacientes en el inmueble del extitular de Arsat. La causa quedó en manos de su par porteño Daniel Rafecas.

El tramo del expediente que investiga la tenencia de drogas hallada en el departamento de Facundo Leal, extitular de ARSAT y del Orsna, pasó a jurisdicción porteña. El magistrado federal sanisidrense, Lino Mirabelli, resolvió que no le correspondía seguir adelante con esa parte de la causa por una cuestión de competencia territorial y lo derivó a Comodoro Py.

Si bien el expediente principal por administración fraudulenta, defraudación agravada contra la administración pública, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública seguirá tramitando en San Isidro, el tramo por el secuestro de 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de éxtasis y 14 gramos de cocaína, en el marco de un allanamiento por sorteo, quedó en manos del Juzgado Federal n.º 6, que actualmente subroga Daniel Rafecas.

El pasado 27 de mayo, la Policía Federal allanó el departamento de Leal en la calle Ortiz de Ocampo, en Palermo, dentro de una investigación que originalmente no lo tenía como objetivo. Además de las sustancias, los efectivos secuestraron un vapeador con cannabis,quince cucharas y quince bolsas plásticas, elementos que los investigadores asocian al fraccionamiento de droga.

En el mismo operativo se secuestraron US$650.000 en efectivo, unos dos millones de pesos argentinos y billetes de al menos otros seis países. Horas después, un nuevo allanamiento en una propiedad de Leal en Mendoza sumó otros US$1,7 millones, con lo que el total incautado entre ambos domicilios llegó a 2.591.354 dólares.

Del procedimiento también se incautó un bolso con 19 dispositivos de uso profesional vinculados a tareas de inteligencia, entre ellos micrófonos camuflados en anteojos, lapiceras y mouses, inhibidores de señales de GPS, wifi y celular, localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium. Ese material, junto con celulares, computadoras, agendas, documentación contable y claves de acceso a criptomonedas, quedó en poder de la Justicia y ahora está siendo peritado.