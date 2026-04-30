El día de furia de un ex diputado nacional en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

El ex diputado nacional Eber Pérez Plaza protagonizó un escándalo en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. El dirigente peronista que es productor del Valle de Uco fue filmado en medio de una discusión a los gritos con otras personas acusándolos de delincuentes.

El hecho se produjo este miércoles en el Mercado Cooperativo de Guaymallén y fue registrado por personas que se encontraban en el lugar e incluso intervino la Policía.

En el video se puede ver a Pérez Plaza increpando a otras personas acusándolos de “delincuentes” por deberle 40.000 dólares.

“¡ No le compren a estos delincuentes!, ¡Arruinan a la gente!, ¡Tengan cuidado!, ¡Delincuentes, ladrones! ”, expresó a los gritos.

Eber Pérez Plaza A Los Gritos En El Mercado Coperativo De Guaymallén

El ex diputado nacional y productor siguió acusando a una persona de haberle de deberle una importante suma en dólares. “Me dijiste ya te voy a pagar. Estos son los delincuentes tienen que salir del mercado, porque arruinan el mercado, tienen que sacarlos del mercado”, enfatizó.

“Nos robó 40 mil dólares, 80 mil dólares. Yo a vos te di la plata. 40 mil dólares debe este señor y encima dice ‘ya se los pago’”, gritó haciendo ademánes el dirigente peronista.

Quién es Eber Pérez Plaza

Eber Pérez Plaza tiene 35 años y se dedica a la producción vitivinícola, hortícola y a la elaboración de vinos en Tunuyán. Fue diputado nacional por el peronismo entre 2021 y 2023 habiendo sido candidato por el Frente de Todos en 2019.

Foto: twitter Eber Pérez Plaza Foto: twitter Eber Pérez Plaza

Accedió a una banca en el Congreso como reemplazante de Alejando Bermejo, quien renunció en marzo de 2021.

Previamente había sido candidato a concejal en 2015 por una lista colectora en Tunuyán y tras su paso por el Congreso no continuó ocupando cargos públicos.