Causa AFA: la Justicia declaró desierta la apelación de Claudio "Chiqui" Tapia y dejaría firme su procesamiento

La Cámara en lo Penal y Económico rechazó el recurso de la entidad y de su titular por un incumplimiento procesal de la defensa y dejó a las puertas de la ratificación la decisión del juez, que incluye un millonario embargo y la restricción de salida del país del dirigente.

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declaró desierto el recurso presentado por la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes.

El expediente se originó tras el fallo del juez Diego Amarante, quien el pasado 30 de marzo procesó a Claudio "Chiqui" Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes, además del embargo de sus bienes y la prohibición de salida del país para Tapia. Frente a ese escenario, la defensa apeló, pero no presentó el memorial requerido para sostener el recurso en la instancia revisora.

Según consta en la resolución a la que pudo acceder MDZ, la audiencia prevista para el 24 de abril debía ser reemplazada por la presentación de un escrito. Sin embargo, la defensa de Tapia no cumplió con esa carga en tiempo y forma. Recién el 28 de abril solicitó una nueva audiencia, pedido que fue considerado extemporáneo.

Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos subrayaron que el respeto de los plazos es una garantía central del debido proceso, ya que asegura la bilateralidad entre las partes y la seguridad jurídica.

Los jueces también remarcaron que no se acreditaron razones excepcionales que justificaran el incumplimiento. "El defensor no invocó motivos por los cuales no presentó el memorial en forma previa ni solicitó una postergación con antelación", señalaron.