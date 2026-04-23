La fuerte crítica de Diego Fucks a la AFA: "Es imposible hablar de la Selección argentina"

Diego Fucks lleva más de cuatro décadas en los medios y mantiene la misma marca registrada que lo convirtió en una voz reconocida del periodismo deportivo: opinión sin demasiado filtro, mirada crítica y una búsqueda constante por salir del relato “cómodo”. Entre la televisión, proyectos digitales y su preparación para cubrir el próximo Mundial, el periodista repasó su presente.

En una entrevista con MDZ , habló de su recordado cruce con Juan Román Riquelme, cuestionó la estructura de la AFA , criticó los amistosos de la Selección argentina —a los que consideró un "atentado al periodismo"— y hasta se animó a dar su equipo ideal para el Mundial 2026 y a marcar a los máximos candidatos.

El "Chavo" volvió sobre uno de los episodios más recordados del último tiempo, el tenso intercambio con el presidente de Boca durante una entrevista televisiva. Lejos de victimizarse, hizo autocrítica, aunque también dejó una mirada de fondo sobre el contexto que rodea a ciertas figuras. "En aquel momento fue difícil porque para un periodista no está bueno que se te levante un tipo del móvil", recordó. Y fue más allá: "Se me cayeron un par de laburos, incluso por esto. No en ESPN. Pero afuera tenía un par de cosas cerradas y me las voltearon por el escándalo con Riquelme".

Con el paso del tiempo, asumió errores propios: "Yo lo admito como error. El periodista maneja la entrevista. Si el tipo se levanta y se va, la culpa es tuya. Manejaste mal". También dejó una definición fuerte sobre el fenómeno de idolatría en el fútbol argentino: "Hay muchos hinchas de Riquelme más que de Boca. Lo mismo pasa con Gallardo en River".

Chavo Fucks - Recorte 1 Santiago Aulicino/MDZ

Aunque reveló que hace poco volvieron a tener contacto después de una transmisión en la que participó y que Riquelme felicitó por el trabajo realizado. Incluso, luego intercambiaron mensajes.

"El otro día pasó algo muy curioso. Hicimos un partido con Leo Gentili, en la cancha de Gimnasia. Terminó el partido y me dice: 'Mirá, me entró un mensaje'. Era Román. 'Che, te estuve escuchando', le dice Román a Leo. 'Qué buena transmisión'. Y después le dijo: 'Mandale saludos a Chavo'. Claro, pasó eso, le escribí y me contestó al día siguiente: 'Dale, tomamos un café'. Vivimos cerca además, muy cerca, y ahí quedamos".

La crítica a la AFA y al torneo argentino

Consultado por el presente institucional del fútbol argentino, Fucks cuestionó el formato de competencia y advirtió sobre el deterioro estructural del sistema. "Le baja el prestigio tener 30 equipos. Es la madre de todos los males", sostuvo.

Desde su punto de vista, la cantidad de clubes en Primera División perjudica la distribución de recursos: "Cuando tenés una torta y la repartís entre 30, las porciones son más chicas que si la repartías entre 20". Además, alertó por la situación del ascenso: "Está destruido. Es muy difícil ascender, sobre todo para equipos tradicionales como Chicago, Quilmes o Atlanta".

Junto a esta fuerte crítica al ente rector del fútbol argentino, también apuntó a uno de los temas más cuestionados del último tiempo, la planificación de amistosos de la Selección. Para él, el equipo de Lionel Scaloni necesita medirse con rivales de máxima exigencia. "Nosotros deberíamos haber jugado con España, porque nos hubiese venido bien probarnos. Mauritania, ¿qué te va a decir?", subrayó.

También cuestionó el tratamiento mediático en fechas FIFA: "Es imposible hablar de la Selección. Decís algo y enseguida no se puede discutir nada", en relación a criticar el presente de determinados futbolistas.

Chavo Fucks - Recorte 2 Santiago Aulicino/MDZ

La predicción para el Mundial 2026: "Argentina es candidata"

Pese a algunas dudas por lesiones y rendimientos individuales, el "Chavo" Fucks mantuvo a Argentina en la primera línea de candidatos para defender el título en el próximo Mundial.

"Es candidata porque tenemos buenos jugadores", afirmó. Aunque aclaró que repetir la conquista de Qatar será una tarea compleja: "Repetir un Mundial es muy difícil. Lo hicieron dos selecciones en toda la historia". Al analizar rivales, ubicó arriba a varias potencias: "Veo muy bien a Francia otra vez. España juega bien, pero es medio blandito, Inglaterra también. Y Brasil siempre está".

El once titular del Chavo Fucks para Argentina en el Mundial

Sobre el cierre, el periodista eligió su formación ideal para la Selección si el Mundial arrancara mañana. Su equipo: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez (si llega bien), Tagliafico; Enzo Fernández, Paredes, McAllister; Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. "Yo jugaría con dos delanteros y Messi un poquito más atrás", explicó.