Alerta, España: Lamine Yamal se lesionó y se fue de la cancha llorando a menos de dos meses del Mundial

Lamine Yamal, la joya de la selección de España, hizo un gol para Barcelona, se lesionó y salió llorando a 50 días del Mundial.

Lamine Yamal convirtió de penal ante Celta de Vigo, pero enseguida sintió una molestia muscular y encendió todas las alarmas. ¿Llega al Mundial?

Lamine Yamal pasó de héroe a preocupación en cuestión de minutos. El delantero del FC Barcelona convirtió un gol de penal en la ajustada victoria 1-0 ante el Celta de Vigo, pero inmediatamente sintió una molestia muscular y tuvo que salir de la cancha entre lágrimas, a solo 50 días del Mundial 2026.

La jugada se dio a los 39 minutos, cuando el juvenil generó el penal y él mismo se hizo cargo de la ejecución. Con personalidad, definió con un zurdazo al palo derecho para poner el 1-0. Sin embargo, casi sin tiempo para festejar, todo cambió.

Lamine Yamal: gol, lesión y alarma mundial Lamine Yamal no festejó y se tiró al piso acusando una lesión Lamine Yamal no festejó y se tiró al piso acusando una lesión ESPN

A los 41’, Yamal se tiró al piso, pidió asistencia médica y encendió la alarma en todo el banco. Visiblemente dolorido y llorando, dejó el campo de juego directo al vestuario, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico seguían de cerca la situación. En su lugar ingresó Roony Bardghji.

En España señalan que podría tratarse de una rotura en el isquiotibial, lo que demandaría al menos cinco semanas de recuperación. De confirmarse, se perdería lo que resta de la temporada y llegaría con lo justo al Mundial, sin demasiado ritmo.