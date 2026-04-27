La filosa postura de Verón sobre su conflicto con la AFA y Chiqui Tapia: "No sé si quiero reconciliarme"

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, volvió a distanciarse de la AFA y cuestionó los manejos de la gestión actual. "Esto no es saludable", disparó.

El fuego cruzado entre Juan Sebastián Verón y la AFA, lejos de enfriarse, mantiene la temperatura alta. A varios meses del conflicto que se desató por una polémica votación que Estudiantes desconoció, y que terminó consagrando a Rosario Central como campeón, la Brujita dejó en claro que su postura sigue firme.

Los nuevos dardos de Juan Sebastián Verón contra la AFA En una entrevista con Leo Montero en TN, el presidente del Pincha no esquivó el foco de la pregunta y remarcó que la relación con Claudio Tapia y compañía no está cerca de recomponerse. “Se llegó a un lugar en el que no sé si quiero reconciliarme, pero quiero que esto realmente cambie”, apuntó.

Aunque evitó nombrarlo, el mensaje también tuvo como destinatario al Chiqui. Respecto a eso, Verón habló de diferencias profundas en la manera de gestionar el fútbol argentino: “Estamos en dos lugares distintos. Y vamos a estar siempre. La manera de conducir, las ideas... y todo lo que se va exponiendo”.

Juan Sebastián Verón se refirió a una posible reconciliación con Tapia y fue tajante. Juan Sebastián Verón se refirió a una posible reconciliación con Tapia y fue tajante. Video: TN

El máximo dirigente albirrojo también se refirió a las denuncias que rodean a algunos protagonistas del ambiente y, fiel a su estilo, no bajó el tono. “Si se comprueba sería malísimo, no malo. Que hoy en día estemos hablando de este tipo de cosas... Yo particularmente del fútbol quiero otra cosa. A mí el fútbol no me va a hacer más rico, pero quiero que a mi club le vaya bien y que le corresponda lo que genere”, afirmó.