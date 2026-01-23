Festeja Estudiantes: el TAS falló a favor de Verón y levantó la sanción que le impuso AFA

Estudiantes informó mediante un comunicado para sus socios que el Tribunal de Arbitraje Deportivo dejó sin efecto la suspensión de Juan Sebastián Verón.

Estudiantes de La Plata, vigente campeón del fútbol argentino tras consagrarse en el Clausura 2025, debuta hoy en el Apertura 2026 ante Independiente en Avellaneda. El jueves tuvo la excelente noticia de la amnistía de AFA para todos sus jugadores sancionados por el histórico espaldazo a Rosario Central en Arroyito. Y este viernes encontró un nuevo gran motivo para festejar.

Es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al que el Pincha acudió luego de que el ente madre del fútbol argentino suspendiera a Juan Sebastián Verón por 2 años para ejercer su función de presidente en cualquier actividad relacionada al deporte rey, falló en favor de la institución platense y dejó el castigo sin efecto de momento.

El comunicado de Estudiantes sobre el anuncio del TAS Comunicado Estudiantes Verón TAS Así lo informó el club mediante un comunicado dirigido a las socias y socios del León: "Hemos sido notificados de la resolución del TAS, que hace lugar a la medida cautelar solicitada y habilita a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, a retomar sus funciones de forma plena, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que ha sido apelada y se encuentra a la espera de una resolución. Compartimos la noticia y aguardamos con optimismo la resolución definitiva del caso", reza el mismo.

El espaldazo por el que la AFA había sancionado a Verón Estudiantes le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central La sanción de la AFA para Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Central, que fue decretada el pasado 27 de noviembre, implicaba, entre otras cosas, la suspensión de 2 fechas para todos los futbolistas involucrados en el episodio (básicamente, todo el equipo titular) de cara al inicio del Apertura 2026 y la exclusión de la Brujita de cualquier actividad relacionada al fútbol hasta 2027.