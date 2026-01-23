Con diez hombres, Independiente empató 1-1 ante Estudiantes de La Plata
Independiente ganaba con un gol de Cabral a los 45', pero Fabricio Pérez lo igualó para Estudiantes en el inicio del complemento. Montiel vio la roja a los 49'.
Por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Independiente, que jugó medio partido con diez hombres por la expulsión de Santiago Montiel, empató 1-1 como local en el Libertadores de América frente a Estudiantes de La Plata, el último campeón.
El Rojo se había puesto en ventaja sobre el cierre de la primera mitad a través del volante ofensivo Luciano Cabral, pero el Pincha lo igualó en el inicio del complemento gracias al delantero Fabricio Pérez.
