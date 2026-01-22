La AFA confirmó la amnistía para quienes arrastraban sanciones de 2025: los jugadores beneficiados

A horas de que comience el Torneo Apertura, la AFA finalmente anunció la noticia que esperaban todos los equipos del fútbol argentino.

Este jueves comenzará a disputarse el Torneo Apertura 2026 y, como para no perder la costumbre de anunciar reglamentaciones importantes sobre la fecha (o sobre la marcha), la AFA confirmó recién este mediodía, a horas de que comience a rodar la pelota, la noticia que estaban esperando todos los clubes del fútbol argentino.

Se trata de la amnistía para los jugadores y entrenadores que arrastraban sanciones disciplinarias desde 2025 y que por las mismas pudieran perderse el debut en esta temporada. Ya se venía hablando de esto desde noviembre, pero en todo este tiempo que pasó desde el final del campeonato pasado hasta hoy, cuando comienza el nuevo, no había habido una comunicación oficial al respecto.

La amnistía finalmente fue confirmada por la AFA Amnistía Tribunal Disciplina AFA Finalmente, primero a través un boletín del Comité Ejecutivo y luego mediante otro del Tribunal de Disciplina, la Asociación del Fútbol Argentino hizo oficial la amnistía, la cual alcanza no solamente a la Liga Profesional de Fútbol, sino a todas la divisiones y competencias organizadas por el ente madre, incluida la Copa Argentina, que ya comenzó a disputarse.

Esta medida trae un gran alivio para una decena de equipos de Primera División, siendo Estudiantes de La Plata el más beneficiado, ya que tenía comprometidos a casi todos su titulares por el histórico espaldazo a Rosario Central en Arroyito. Otro que puede permitirse sonreír es Independiente, porque de no haberse confirmado esta decisión, no habría podido contar en el debut ante el Pincha con su refuerzo estrella, Ignacio Malcorra.

Los futbolistas beneficiados por la amnistía Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain, Lucas Alario y Martín Arzamendia.