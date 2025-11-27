Escandalosa sanción de la AFA a los jugadores de Estudiantes y a Verón por el "espaldazo" a Rosario Central

A cuatro días del pasillo de espaldas de Estudiantes a Central en Arroyito, los futbolistas que participaron del mismo y Juan Sebastián Verón fueron castigados.

Tras una críptica provocación por en redes de Pablo Toviggino, el ente madre el fútbol argentino decidió abrirle el lunes un expediente al Pincha, dándole 48 horas para defenderse, por romper los protocolos impuestos por un sospechoso boletín presuntamente publicado en febrero. Y si bien se especulaba con que los castigos irían dirigidos al presidente del club y los futbolistas se salvarían, finalmente el fallo abarcó a todos los involucrados.

La sanción de la AFA a los jugadores de Estudiantes y Verón Sanción AFA Estudiantes Tras analizar los distintos hechos, el documento finalmente da a conocer las penas. La primera va a dirigida a la Brujita: "Sancionar al presidente del club Juan Sebastián Verón con una suspensión de seis (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario".

Luego, es alcanzado el plantel: "Sancionar con dos (2) fechas de suspensión a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada". Anque hace una aclaración clave en este aspecto: "Disponer que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el próximo torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso", por lo que los futbolistas podrán participar de lo que queda de los playoffs del Clausura.

A su vez, dentro del plantel, hacen una disposición especial: "Imponer al jugador Nº 6 Núñez Santiago Misael, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la prohibición de ejercer la función de capitán de cualquier equipo oficial del citado club por el término de tres (3) meses, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal".