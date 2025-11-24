El críptico tuit de Pablo Toviggino ¡en latín! en respuesta al "pasillo" de Estudiantes a Central: qué quiso decir

Pablo Toviggino, quien había incitado a Estudiantes a reconocer el título de Central en el Gigante de Arroyito, acusó recibo del histórico "espaldazo".

Luego de la insólita resolución de la AFA el pasado jueves que decretaba a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, Estudiantes de La Plata negó que hubiera habido una votación para decidir eso, como se había informado institucionalmente. Tras esto, apareció Pablo Toviggino, quien no solo respondió al club platense, sino que redobló la apuesta.

El tesorero del ente madre del fútbol argentino incitó de manera amenazante al Pincha (apuntando también contra Juan Sebastián Verón) para que le hiciera el pasillo de campeón a la Academia Rosarina en el Gigante en el partido octavos de final del domingo. Y los jugadores, en un gesto histórico de dignidad ante la provocación, decidieron "acatar las órdenes", pero de espaldas al plantel canalla.

El histórico pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central Estudiantes le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central Esta postura, ampliamente celebrada por hinchas del León y también por muchísimos neutrales, no pasó desapercibida por la mano derecha del Chiqui Tapia, quien este lunes respondió con un críptico mensaje en su cuenta de X escrito en latín: "'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'. Fechado febrero de 2025. En fin...", reza el tuit.

Tuit Toviggino pasillo Estudiantes Central La respuesta de Pablo Toviggino a Estudiantes. La mencionada cita es un concepto jurídico que, traducido al español, significa: "No se escucha a nadie (en juicio) que alega su propia torpeza". es decir, que un "acusado" no puede escudarse en su ignorancia, incapacidad o dolo para defenderse ante una falta que cometió. Su utilización por parte de Toviggino, entonces, abre muchas incógnitas.

Dada su constante impostura intimidante y provocadora, esto puede interpretarse como una suerte de amenaza o advertencia de una posible sanción a Estudiantes por su actitud frente a Central. La clave esta en el "Fechado febrero de 2025", ya que en dicho mes se estableció una cláusula mediante la cual se indicaba que se debía hacer un pasillo en honor a los equipos campeones y cómo debía realizarse, por lo que la AFA le abrió este lunes un expediente a la institución de La Plata.