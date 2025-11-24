El histórico "pasillo de espaldas" de Estudiantes: cómo se gestó y qué consecuencias podría tener

Estudiantes le mandó un fuerte mensaje a la AFA con su accionar en el recibimiento a Central luego del polémico título, aunque eso podría significarle sanciones.

Los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo, pero ¡de espaldas! en clara referencia a la disconformidad de la medida de la AFA.

La imagen de los jugadores de Estudiantes dándole la espalda a los de Rosario Central en lo que pretendía ser un pasillo de reconocimiento dio la vuelta al mundo y ya tiene asegurado un lugar en los libros de historia del fútbol argentino. El Pincha acató la llamativa orden que salió de la AFA en la previa al partido, pero se las ingenió para salir "ganando" y mostrarse bien firme ante el poder.

Luego del polémico título de liga otorgado el jueves pasado en las oficinas de Ezeiza, el club platense sacó un fuerte comunicado desmintiendo una supuesta votación por parte de los dirigentes de todos los clubes para aprobar la nueva estrella del Canalla. Claro, eso trajo una ola de repercusiones negativas para un ente rector que, para agregarle mucha más leña al fuego, decidió alimentar la disputa personal contra Juan Sebastián Verón obligando al equipo de Eduardo Domínguez a cumplir con el pasillo de campeón en el Gigante de Arroyito.

Estudiantes le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central Cómo se gestó el histórico espaldarazo de Estudiantes a Central Según reveló TyC Sports, la dirigencia de Estudiantes, con la Bruja a la cabeza, dejó en manos del plantel la decisión de cumplir o no con el protocolo, y la resolución quedó a la vista: el equipo unió fuerzas y realizó un espaldarazo histórico, desnudando aún más su descontento por los manejos de la entidad presidida por Claudio Tapia.

Un punto no menor es que Leandro González Pirez y José Sosa, referentes del Pincha, les avisaron a Ángel Di María y Jorge Broun en la fila anterior al ingreso sobre lo que estaba a punto de pasar para que no haya sorpresas y, además, dejarles en claro que la protesta apuntaba pura y exclusivamente contra la AFA y la Liga Profesional con una premisa contundente: "de espaldas al poder".

Las posibles consecuencias que podría tener el Pincha Si bien Estudiantes cumplió con el pasillo requerido -a su manera, pero lo hizo-, todavía no se sabe con exactitud si este accionar podría recaer en posibles sanciones económicas por parte de la AFA, sumado al silencio absoluto de Domínguez en conferencia de prensa y de la delegación en zona mixta, algo que ya estaba estipulado desde antes.