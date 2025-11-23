La furia de Ariel Holan por el pasillo de espaldas de Estudiantes de La Plata: "Fue una falta de respeto"

Ariel Holan, DT de Canalla, cuestionó con dureza el gesto de Estudiantes de La Plata antes del duelo en Rosario y respaldó la consagración otorgada por AFA.

El profesor Ariel Holan apuntó contra Estudiantes por el pasillo de espaldas y defendió el título anual de Rosario Central.

Ariel Holan estalló tras la eliminación en el Gigante de Arroyito. El técnico de Rosario Central calificó como “una falta de respeto” la decisión de los jugadores de Estudiantes de La Plata de realizar el pasillo de espaldas, gesto que marcó la previa del choque por los octavos del Torneo Clausura.

“Los futbolistas son compañeros. Los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hacen dentro de la cancha, para mí, fue una falta de respeto, y yo lo tomo como tal”, lanzó el DT. Luego insistió: “Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de la AFA, al cual agradezco la distinción”.

Ariel Holan apuntó contra Estudiantes y volvió a agradecer a la AFA Qué dijo Holan sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central Qué dijo Holan sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central ESPN En La Plata, el reclamo sigue atado a la polémica coronación por tabla anual, decisión que generó pases de factura dentro del ambiente. Pero Holan defendió el reconocimiento: “Ese derecho lo obtuvimos por mérito propio. No nos beneficiamos en detrimento de nadie”. Y agregó que “todos tienen libertad de opinar”, aunque remarcó que el límite está “cuando pasa a la falta de respeto y a la no deportividad”.

La postura de Estudiantes fue tendencia en redes y generó respaldo masivo al gesto del Pincha. Holan, en cambio, fue tajante: “A mis jugadores no se lo hubiera permitido. No lo merecíamos. Ni los jugadores ni Rosario Central”.

En cuanto al juego, analizó que el planteo rival condicionó a su equipo. “Estudiantes lo jugó de repliegue y contragolpe, son complejos estos partidos. Tuvimos pocas y no pudimos concretar”, explicó. También lamentó el golpe del gol de Cetré: “Exacerba la defensa del rival. Uno se pone ansioso. Lo más justo hubiera sido un empate”.