La tajante sentencia de Di María sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central: "Eso es..."

Ángel Di María se refirió al gesto de Estudiantes antes del partido en Arroyito y evitó subir el nivel de tensión.

Ángel Di María habló tras la derrota por 1-0 y la eliminación de Rosario Central frente a Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito, y dejó una frase que retumbó en medio del clima caliente por el pasillo de espaldas que realizó el Pincha antes del inicio del partido.

“Eso es cosa de ellos… El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer eso y está muy bien, es cosa de ellos. Nosotros entramos como teníamos que entrar… La verdad que queda ahí”, expresó el capitán de Central buscando bajarle dramatismo y la polémica, aunque dejó clara su postura a una polémica que se arrastra desde la resolución dirigencial del título anual.

Las declaraciones de Ángel Di María sobre el pasillo de espaldas del Pincha Fideo Di María habló sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes Fideo Di María habló sobre el pasillo de espaldas de Estudiantes. ESPN El gesto de Estudiantes se enmarca en el malestar que generó la decisión de la AFA de otorgarle a Central la consagración por tabla anual, una definición que en La Plata sienten que estuvo atravesada por cuestiones administrativas y no por una competencia directa en cancha.

Esa disconformidad se trasladó al protocolo previo: el Pincha cumplió con la formalidad del pasillo, pero lo hizo de espaldas como señal simbólica de protesta. La imagen reavivó el debate en redes y en el mundo del fútbol argentino.