El particular motivo por el que Di María no fue a los festejos por el insólito título a Rosario Central

Aunque levantó la copa en la oficina de la LPF en Buenos Aires, Ángel Di María no participó del festejo popular en la Sede Fundacional del club en Rosario.

Ángel Di María celebró este jueves su primer título con Rosario Central tras el reconocimiento al primer puesto de la tabla anual, que consagró al equipo como campeón de la Liga 2025. El capitán auriazul participó de la reunión en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol en Puerto Madero, Buenos Aires, fue el primero en levantar la copa y regresó a Rosario. Sin embargo, horas más tarde, su ausencia en el festejo popular llamó la atención de los hinchas.

Desde la dirigencia auriazul se convocó a los simpatizantes a reunirse frente a la Sede Fundacional del club para celebrar el nuevo campeonato, con la presencia del plantel y parte del cuerpo técnico. Allí, ante la ovación generalizada para Fideo, se aclaró que el jugador no podría asistir a la celebración.

El motivo por el que Ángel Di María se ausentó a los festejos La razón se conoció más tarde. Mía Di María, hija mayor del futbolista, compartió en redes sociales imágenes de su graduación de la escuela primaria, acompañada por sus amigas y familiares. Entre las fotos difundidas, se pudo ver a Ángel Di María junto a Jorgelina Cardoso, Mía y su hija menor, Pía, posando en el evento escolar.

De acuerdo con lo publicado, la familia se encontraba preparándose para asistir a la ceremonia durante la misma noche en que se realizaba el festejo en la sede canalla. Por ese motivo, el número 11 decidió no trasladarse al encuentro con los hinchas y priorizó la celebración familiar.