Tensión en Rosario: tras el insólito título a Central, vandalizaron un mural de Di María en el club donde se formó

El club El Torito amaneció con el mural de Ángel Di María dañado. El episodio se suma a otro ataque en 2024, con tintes de amenaza, antes de su vuelta a Rosario Central.

El mural de Ángel Di María ubicado en el club El Torito de Rosario —la institución donde comenzó a jugar al fútbol— fue vandalizado otra vez este viernes por la madrugada. No es la primera vez que ocurre, ya que el año pasado la imagen apareció con una pintada amenazante que decía "¿Todavía vas a volver?" en medio de rumores sobre una posible vuelta del "Fideo" a Rosario Central.

El mural de Di María en El Torito ya había sido vandalizado el año pasado El mural de Di María en El Torito ya había sido vandalizado el año pasado Esta vez, el ataque se conoció apenas un día después de que la AFA otorgara a Central el título de campeón 2025 en una reunión del Comité Ejecutivo, lo que sumó aún más tensión al ambiente futbolero local. "Ladrón mercenario", reza la nueva pintada.

Indignación en el club y en el barrio La obra representa el festejo del gol de Di María a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y su destrucción generó un fuerte repudio entre socios, vecinos y exentrenadores. En diálogo con Olé, Rubén Tomé, su primer técnico en El Torito, expresó con enojo: "Estoy recaliente, nos levantamos con mi señora, yo me iba al médico y vimos el mural pintado. Te da una impotencia bárbara. Cuando a la tarde vengan los chicos, va a ser feo, imaginate para ellos que lo tienen de ídolo. Y no solo de Central, también hay de Newells".

Tomé advirtió que los episodios se están multiplicando: "Esto se va de estupidez, el día que a Messi se le antoje volver a Newell's, la de Central le va a pintar los murales. Sabemos lo grande que es Newell's, ¿pero por qué tanto odio y resentimiento?".

mural di maria1 El club El Torito amaneció nuevamente con el mural de Ángel Di María dañado. X Un clima barrial cada vez más hostil El exentrenador relató que la situación ya generó cruces en distintos barrios: "Esto llegó a trascender tanto que en los barrios empezaron a haber lío. Esto va a generar un cimbronazo. Yo hoy fui a la carnicería y ya saben los de Central quiénes fueron y los quieren ir a buscar. Esto es algo feo, incómodo. Nosotros en el club albergamos a 300 pibes, te da mucha bronca por ese daño, un punto estratégico", afirmó.