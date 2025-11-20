Los desopilantes memes del insólito anuncio de Rosario Central como campeón de la Liga 2025
Rosario Central fue consagrado en las oficinas de la Liga Profesional de AFA y desató una lluvia de memes, ironías y cargadas que se viralizaron en minutos.
El insólito anuncio de la AFA al declarar a Rosario Central campeón de la Liga Profesional 2025, definida en una reunión en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero y anunciada por el propio club en sus redes, se convirtió en combustible puro para los usuarios. Apenas se oficializó el título por haber terminado primero en la tabla anual, las redes sociales se llenaron de ironías, burlas y comparaciones que apuntaron tanto a la dirigencia del fútbol argentino como al propio Central.
Entre chicanas por la “estrella de escritorio”, con el foco en Ángel Di María como principal referente del Canalla, los desopilantes memes dominaron la conversación del día. Con la polémica aún fresca y el Torneo Clausura en plena disputa, el humor volvió a hacer de las suyas en un contexto donde la sorpresa, la bronca y la risa se mezclaron sin filtro.
Los mejores memes por el insólito título de Rosario Central