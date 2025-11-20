Los desopilantes memes del insólito anuncio de Rosario Central como campeón de la Liga 2025

El insólito anuncio de la AFA al declarar a Rosario Central campeón de la Liga Profesional 2025, definida en una reunión en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero y anunciada por el propio club en sus redes, se convirtió en combustible puro para los usuarios. Apenas se oficializó el título por haber terminado primero en la tabla anual, las redes sociales se llenaron de ironías, burlas y comparaciones que apuntaron tanto a la dirigencia del fútbol argentino como al propio Central.