Sigue la polémica por el título de Central: un ídolo de Boca reclamó un campeonato que la AFA no reconoce

El cambio reglamentario que coronó a Rosario Central como campeón de liga 2025 generó reclamos retroactivos, entre ellos el de una gloria xeneize.

El insólito cambio de reglamento de la AFA, que otorgó a Rosario Central el título de la Liga 2025 por haber sido primero en la tabla anual, desencadenó múltiples solicitudes de hinchas y exjugadores para que se revisen temporadas pasadas. En ese escenario se inscribe el planteo de Carlos Fernando Navarro Montoya, ídolo de Boca Juniors, quien expuso una situación particular ¿con un dejo de ironía?

En la temporada 1990/91, cuando se implementaron los torneos cortos, aquella edición fue la única que no proclamó campeón al ganador de un Apertura o Clausura. En cambio, los dos vencedores —Newell’s y Boca— disputaron una final a ida y vuelta. Newell’s se consagró por penales tras un 1-0 en Rosario y un 0-1 en la Bombonera. Pese a haber ganado el Clausura de manera invicta (13-6-0) y con apenas seis goles en contra, Boca no recibió ningún título oficial.

boca clausura 91 Boca Juniors no recibió ninguna estrella, pese a haber ganado el Clausura 1991 de manera invicta. X Este antecedente regresó al centro de la escena luego de que la AFA otorgara un campeonato adicional en 2025 al modificar las reglas al cierre de la competencia, generando pedidos de reconocimientos “retroactivos”.

Un debate histórico que sale a flote Algunos hinchas y exfutbolistas de distintos clubes evocaron temporadas en las que lideraron la tabla general sin sumar estrellas oficiales. En el caso de Boca, esto ocurrió en 2002/03, 2006/07, 2007/08 y 2013/14. De haberse aplicado una lógica similar a la actual, aquellos rendimientos habrían modificado incluso ciclos de entrenadores como los de Óscar Tabárez, Ricardo La Volpe, Miguel Russo o el tercer paso de Carlos Bianchi.

La discusión surge frente a la misma AFA que, en otras ocasiones, reconoció como oficiales otros títulos, como los de Lanús (Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955) y Atlético Tucumán (Copa Campeonato de Campeones de la República Argentina 1959/60). Aunque en ese caso se trató de copas ganadas que pasaron a ser consideradas oficiales por la Asociación del Fútbol Argentino.