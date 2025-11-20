Estudiantes desmintió que se haya votado por el título de Central: la durísima respuesta de Toviggino a Verón

Estudiantes negó que el campeonato para Central haya sido sometido a votación y Toviggino respondió apuntando directamente contra Verón.

Un nuevo escándalo recorre el fútbol argentino. Este jueves, con la temporada regular ya finalizada y sin previo aviso, se decidió decretar a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual, algo que no estaba estipulado cuando comenzó el año y nunca se discutió hasta hoy.

Según informó la AFA, la medida se tomó de manera unánime con el visto bueno de los representantes de los 30 equipos del Comité Ejecutivo de la LPF. Sin embargo, apenas unas pocas horas después, Estudiantes de La Plata, cuya dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón está enemistada con Cladio "Chiqui" Tapia, desmintió en sus redes sociales que la resolución se haya sometido a una votación.

Estudiantes desmintió que se haya votado por el título de Rosario Central Porteo Estudiantes título Central "El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", reza el posteo del Pincha.

Este comunicado desató un revuelo aún mayor del que ya había, en medio de la indignación generalizada por parte de la mayoría de los fanáticos del fútbol argentino. Pero de parte de la organización no se quedaron callados y una habitual voz en este tipo de casos se hizo presente.

La respuesta de Toviggino a Verón Respuesta Toviggino a Estudiantes Verón Se trata de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, que acostumbra a increpar en redes a quien ose esgrimir una crítica. "¡¡Sir, Sir, Sir...!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes", comenzó su descargo en X, apuntando directamente contra Verón.