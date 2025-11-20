La polémica declaración de Di María 20 días antes de que Central fuera declarado campeón: ¿sabía algo?

Luego del triunfo de Rosario Central sobre Instituto del 31 de octubre, Di María hizo un llamativo comentario que generó un gran revuelo tras el anuncio de hoy.

Este jueves, sin previo aviso y tras una reunión de AFA en la que todos los representantes del Comité Ejecutivo votaron positivamente, se decidió otorgarle el título de campeón de la Liga Profesional de Fútbol a Rosario Central por ser el mejor equipo de la tabla anual; algo que no estaba estipulado y que se anunció ya finalizada la temporada.

La indignación generalizada por parte de los fanáticos del fútbol argentino no se hizo esperar y las redes estallaron luego de este polémico anuncio. La mayoría de las críticas no iban apuntadas necesariamente a los merecimientos de la Academia Rosarina (aunque hubo discusiones al respecto de todos modos), sino al carácter desprolijo e "improvisado" de todo el asunto. Sin embargo, declaraciones no muy lejanas de Ángel Di María dan a entender a que esto ya se venía gestando hace al menos algunas semanas.

Di María había "anticipado" el título de Rosario Central Di María había anticipado el título de Rosario Central El pasado 31 de octubre -es decir, 20 días atrás-, luego del triunfo por 3-1 del Canalla sobre Instituto que le permitió asegurarse el primer lugar de la General, el Fideo hizo un peculiar comentario desde el campo de juego: "Hoy se logró algo muy importante, que era poder terminar primeros y ser campeones en la tabla anual. Era algo que Central no hacía hace 38 años (1987), así que es muy lindo".

Estas palabras, que en su momento pasaron desapercibidas, cobraron una relevancia mucho mayor luego del anuncio de este mediodía. En ningún momento, ni antes de que arrancara la temporada ni a la mitad del campeonato, se había dicho que el club que más puntos sacara levantaría un trofeo, hasta hoy. ¿Acaso en Arroyito ya manejaban una información que no sabía nadie más?

La polémica quedó instalada.