Gonzalo Belloso contó la cocina del título de Rosario Central y la frase de Holan que sorprendió a todos: "Nos enteramos..."

El presidente y el DT de Rosario Central explicaron el detrás de escena del inesperado premio que les dio la AFA por finalizar líderes de la tabla anual 2025.

Gonzalo Belloso, presidente de Central, contó cómo se armó la resolución que convirtió al Canalla en campeón: “Es un plan que viene desde hace varios años. Este torneo se suma al Apertura y al Clausura, volverá a estar a partir del próximo año y se reconoció al actual”, explicó tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en Puerto Madero. El dirigente remarcó el rendimiento del equipo de Ariel Holan: “Super merecido porque el club fue puntero desde la primera fecha hasta la última, hizo más puntos que nadie y perdió dos partidos en el año”.

Belloso destacó además la importancia de recuperar un campeonato largo y agradeció el respaldo dirigencial en la decisión: Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la comitiva de la Liga Profesional avalaron la entrega del trofeo. "Es nuestra octava estrella y la llevamos para Rosario. Estamos muy contentos", cerró el exdelantero, orgulloso por el reconocimiento.

Por su parte, Ariel Holan salió del edificio con el trofeo en la mano y reconoció la sorpresa generalizada: “Nos enteramos anoche”, confesó. El DT valoró el gesto de la AFA: “Es un reconocimiento a lo que hicimos en el año”. Agradeció a Tapia y Toviggino y celebró que la tabla anual ahora también otorgue una estrella. “A partir de ahora todos los que lo logren pasarán por esta circunstancia”, señaló. También fue cauto cuando le preguntaron por el hecho de haber jugado en el año solo contra los equipos de una zona: “No me siento capacitado para opinar sobre los torneos. Hay modelos de distintos tipos y es tema de los directivos”.