Los fuertes tuits de Chiqui Tapia contra Javier Tebas, presidente de la Liga de España, por sus dichos sobre el fútbol argentino

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, no dejó pasar los comentarios del titular de La Liga española, Javier Tebas, quien había manifestado sentir “pena” por el presente del fútbol argentino y apuntado contra el rendimiento de los clubes.

Las frases de Tebas surgieron durante el evento Olé Summit, en el que también aseguró sentirse “muy vinculado” a la Argentina. " Si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino, me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por cómo está".

Más adelante, el dirigente español agregó: “Lo primero que siento es pena porque un país con tanta pasión, aficionados y sentido de pertenencia, no tiene un fútbol y clubes con un rendimiento que les permita convertirse en potencia mundial a nivel clubes”.

Chiqui Tapia salió al cruce del presidente de la Liga española La contestación del dirigente argentino se conoció a través de su cuenta oficial de X, donde remarcó: “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”.