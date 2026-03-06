Llega Juan Bautista Mahiques y el Chiqui Tapia respira

En su controvertido discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei disparó: “En nuestra visión existe un claro orden de mérito, en primer lugar están la ética y la moral, con base en los valores de Occidente: la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos”. Sin embargo, más allá de la contundencia de su “mantra”, a las pocas horas el presidente designó como reemplazante de Mariano Cúneo Libarona a Juan Bautista Mahiques, quien venía desempeñándose como Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta designación representa una victoria más para el “team” de Karina Milei y una nueva derrota para el sector de Santiago Caputo. El flamante ministro es un funcionario muy cuestionado que no parece estar en línea con la rectitud de los estoicos ni los estrictos valores morales que pregonó el presidente en su rocambolesca apertura de sesiones.

El fin de la resistencia en la IGJ La tensión que se respiraba en la Inspección General de Justicia (IGJ) ha tenido un desenlace abrupto y confirmado. A pocas horas de asumir su cargo, el Ministro Mahiques desplazó formalmente a Daniel Vitolo de la titularidad del organismo. Vitolo venía siendo un problema constante para la AFA y su cuestionada dirigencia debido a sus incisivos esfuerzos por fiscalizarla. En su lugar, Mahiques ha puesto a un hombre de su extrema confianza: el Dr. Alejandro Ramírez, apodado por sus allegados como El Chule, un abogado especializado en derecho societario. Con este movimiento, se cumple la profecía de los pasillos oficiales: es muy probable que, tras la salida de Vitolo, el "Chiqui" Tapia respire más tranquilo.

juan-bautista-mahiques-nuevo-ministro-justicia Juan Bautista Mahiques. Captura de video. Los lazos que incomodan A Mahiques se lo ubica en las cercanías del mandamás de la AFA. El ahora ministro fue designado en su momento como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa), la casa de altos estudios de la AFA que nunca arrancó, y es miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol. Por eso, su nombramiento encendió luces de alarma que hoy se confirman con la purga en la IGJ. Hace apenas una semana, el organismo le había solicitado a Cúneo Libarona la designación de veedores en la AFA, un pedido que el ministro saliente abandonó sin firmar. Bajo el mando de Ramírez, es difícil que esa investigación avance, lo que podría convertirse en un escándalo; que lo ubique a Mahiques como protagonista.

El fantasma de Lago Escondido La figura del flamante ministro Mahiques resucita un historial de cuestionamientos que lo han colocado en el centro de investigaciones previas. Su nombre estuvo vinculado al polémico viaje a Lago Escondido en 2022, un “tour” organizado por el Grupo Clarín en el que participaron figuras como su padre, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques, el juez federal Julián Ercolini y el exministro porteño Marcelo D’Alessandro. Es importante aclarar que ninguno de los viajeros fue molestado en sus cargos y todos siguen disfrutando de los beneficios de la función pública.