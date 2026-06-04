Javier Milei celebró la aprobación de los pliegos judiciales: "Un verdadero hito"

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , celebraron este jueves en redes sociales la reciente sanción del Senado a los 74 pliegos judiciales que se pusieron en consideración este jueves en la sesión de la Cámara Alta.

"EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos", escribió el mandatario, al citar una publicación de su funcionario, que ponderó la labor de los Milei en el armado de los pliegos.

“Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”, manifestó el miembro del Gabinete, en X.

EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos. https://t.co/oCsbK621Jb

Sin hacer mención al caso de la doctora María Verónica Michelli , que pretende no designar Javier Milei , el ministro agregó: “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”.

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“Un reconocimiento especial al Secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, concluyó el funcionario.

La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado

En la reunión de labor parlamentaria del miércoles, el oficialismo instaba para votar 50 pliegos, aunque en el inicio de la sesión de este jueves incorporó otros 23, todos con dictamen de comisión. La oposición cuestionó duramente este giro y Patricia Bullrich debió llamar a un cuarto intermedio para evitar que se caiga el debate.

La oposición terminó convalidando esas otras postulaciones pero pidió sumar a Michelli, apuntada por el mandatario por ser cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, que investiga hechos de corrupción de la gestión libertaria.

La nómina impulsada por el Gobierno dejó afuera otros tres pliegos. Se trata de las candidaturas de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, cuestionadas por presuntos vínculos con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, así como la de Juan Manuel Mejuto, cuya candidatura genera reparos por una supuesta cercanía con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.