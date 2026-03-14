Tras citar a Pierre Gasly, la FIA decidió sancionar a Alpine: el motivo

El episodio se produjo cuando el A526 del piloto francés abandonó el garaje para dirigirse a la parrilla de salida. En ese momento, el coche todavía tenía colocado un protector que cubría la antena del monoplaza, una pieza que normalmente se retira antes de que el vehículo ingrese al trazado.

Minutos después, ese componente se desprendió y terminó en la pista, donde fue recogido por un oficial. El hallazgo activó el procedimiento habitual y llevó a que los comisarios convocaran tanto al piloto como a un representante del equipo para analizar lo sucedido.

Tras revisar las imágenes y el material disponible, las autoridades deportivas detallaron lo ocurrido en su informe oficial. “Los comisarios escucharon al piloto del auto 10 ( Pierre Gasly ) y al representante del equipo, revisaron evidencia de video y video a bordo y examinaron una pieza de equipamiento recuperada”, señalaron en el documento.

En la investigación también se dejó constancia de que “el auto 10 salió de su garaje para comenzar las vueltas de reconocimiento con un protector que cubría la antena aún colocado. El auto ingresó a la pista con el protector de la antena todavía colocado. Este se desprendió cuando el auto ya estaba en pista”.

alpine comunicado china Alpine fue sancionado con una multa de 5.000 euros tras un incidente con el monoplaza de Pierre Gasly antes de la Sprint en Shanghái.

La versión de Alpine

Durante la audiencia posterior a la carrera Sprint, Alpine explicó cómo se produjo el error. Según indicaron, el equipo estaba resolviendo problemas de comunicación mientras preparaban el coche y el detalle del protector pasó inadvertido.

El informe también recoge la declaración del propio piloto: “El piloto dijo que su línea de visión del protector de la antena estaba obstruida por el halo y que no tenía idea de que estaba allí hasta que vio algo salir volando del auto, e inmediatamente informó ese hecho al equipo”.

La sanción aplicada por la FIA

Tras evaluar el caso, los comisarios concluyeron que el monoplaza había sido liberado en una condición que podía resultar peligrosa, ya que el objeto se desprendió cuando el coche ya circulaba por la pista.

“Los comisarios determinaron que, al liberar el auto con el protector de la antena todavía conectado, el equipo liberó el auto 10 en una condición insegura”, explicaron en el comunicado. Además, advirtieron que “aunque no se trata de un objeto grande ni pesado, el protector podría haber golpeado a otro piloto o auto en la pista cuando se desprendió y haber causado lesiones o daños”.

pierre gasly china Un protector de antena del auto de Gasly se desprendió cuando el monoplaza ya estaba en pista en el GP de China. X @AlpineF1Team

Por ese motivo, las autoridades deportivas resolvieron aplicar una sanción económica a la escudería francesa. “Por lo tanto, los comisarios determinaron imponer una multa al equipo, en línea con las sanciones aplicadas por infracciones similares”, concluye el documento, que fija el monto en 5.000 euros.