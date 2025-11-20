La bomba de Di María sobre su plan con Paredes tras el retiro: "Queremos dirigir a Central y a Boca"

Una charla íntima dejó al descubierto el deseo que Ángel Di María quiere cumplir junto a Leandro Paredes, que incluye a Rosario Central y Boca.

Di María y Paredes se cruzaron por última vez en el 1-1 de Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito.

Varios campeones del mundo ya empezaron a mirar el día después y uno de ellos es Ángel Di María, que a diferencia de Lionel Messi (quien admitió hace unos días que “el tema empresarial me interesa” y evitó hablar de ser DT) sí tiene claro que quiere dirigir. Y no solo eso: reveló que su plan incluye a Leandro Paredes y un deseo fuerte que conecta nada menos que a Boca y Rosario Central.

Primero, Angelito dejó claro cuál es su obsesión actual: levantar un título con el Canalla. “Ser campeón con Central. Es por lo que volví. Es el deseo de ser campeón con Central. No volví para retirarme, volví para ganar. Ojalá sea este año o si me quedo uno más sea en el otro. No vine para retirarme, pero va a ser mi último club”, afirmó Fideo, sin vueltas, en una entrevista con Diego Monroig por los 25 años de SportsCenter.

El deseo que Ángel Di María quiere cumplir junto a Leandro Paredes Di María contó el deseo que lo une con Paredes y a sus equipos actuales Di María contó el deseo que lo une con Paredes y a sus equipos actuales ESPN Recién después entró en el terreno que ilusiona en Rosario… y también en Brandsen 805. Cuando le preguntaron si se ve como DT, Di María soltó la bomba: “Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da… Y la Selección sería algo lindo también”. El acuerdo con Paredes, según contó, está hace tiempo y ambos imaginan compartir un proyecto cuando termine su etapa como futbolistas.

Fideo reforzó la idea y explicó por qué se siente preparado para ese salto: “Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces”. También adelantó detalles futboleros: “Mis equipos van a jugar 4-3-3 y a Lea le gusta. Todavía no charlamos si se sumaba alguien más al cuerpo técnico”.