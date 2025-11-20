Los nombres que Ángel Di María eligió como herederos de su puesto en la Selección argentina

A un año de su despedida de la Selección, Di María a quiénes ve con condiciones parecidas a las suyas y explicó por qué los considera sus sucesores.

A un año de su adiós a la Selección argentina, Ángel Di María volvió a hablar del recambio y dejó dos nombres como posibles herederos de su puesto. Tras la Copa América 2024, el rosarino decidió apartarse del equipo para abrir espacio a la nueva camada y hoy, ya centrado en su presente en Rosario Central, contó a quiénes ve con características similares a las suyas.

En esa charla, el rosarino profundizó en el recambio y apuntó a dos jóvenes que ya jugaron en la Scaloneta y que reúnen rasgos que él considera clave para ese rol: velocidad, desequilibrio, capacidad para encarar y llegada al arco, atributos que, según explicó, empiezan a verse con mayor naturalidad en la nueva camada.

Los nombres que Ángel Di María eligió como herederos de su puesto En una entrevista con SportsCenter (ESPN), el delantero señaló a Alejandro Garnacho y Franco Mastantuono como los dos futbolistas que podrían ocupar ese rol en los próximos años. Destacó que Garnacho “tenía eso de encarar, de ir al espacio”, aunque admitió que “hay muchos como él también”. Con el extremo de Chelsea compartió plantel en las primeras convocatorias del juvenil y juntos levantaron la Copa América 2024.

El otro nombre que mencionó fue el de Mastantuono, flamante jugador del Real Madrid. Di María resaltó su desparpajo y su nivel a los 18 años: "Arrancó hace poco en Real Madrid y lo está haciendo espectacular. Tiene todas esas cosas de enganchar para adentro, de ir al espacio, de asistir, de buscar el arco". Con él no llegó a compartir equipo, ya que el juvenil fue citado por primera vez recién en 2025.