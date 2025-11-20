Alfredo Cornejo redobló la apuesta contra la AFA por el descenso de Godoy Cruz

El gobernador Alfredo Cornejo opinó de la situación del Tomba y del momento que atraviesa el fútbol argentino.

Después de la polémica por sus declaraciones por el momento que atravesabaGodoy Cruz, que tuvieron rebote en la Asociación del Fútbol Argentino, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo se expresó luego de definirse el descenso del Tomba y doblegó la apuesta en referencia a sus críticas a la actual gestión de Claudio Tapia.

En el marco de la sexta edición del programa federal de formación "Gestión para el desarrollo", Cornejo se refirió al presente del fútbol argentino y afirmó que “como apasionado del fútbol, que veo fútbol nacional e internacional, es obvio que el fútbol argentino pasa por un pésimo momento”.

Alfredo Cornejo Libertad Avanza Cierre de Campaña (13) Cornejo se había manifestado contra la AFA durante el cierre de campaña de las últimas elecciones legislativas. Marcos Garcia / MDZ En ese sentido, el gobernador agregó: “Tiene una mala organización, deficitaria para muchísimos clubes, es la única liga que tiene treinta equipos, en el que cambian las reglas del descenso habitualmente. Y yo lo que dije es objetivamente así, no me importa lo que respondan todos los haters”.

Qué dijo Alfredo Cornejo sobre el descenso de Godoy Cruz El máximo funcionario de la provincia hizo referencia también al descenso del Bodeguero, que se consumó el sábado pasado tras empatar con Deportivo Riestra: “Cambian las reglas y Godoy Cruz, si hubiese sido por promedio, no se hubiese ido al descenso. Cuando lo cambiaron el año pasado, para que un club en particular no descendiera, hicieron un descenso por promedio por año”.